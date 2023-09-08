Первый класс был открыт в столице Лаоса.

В Лаосе начинают возобновлять обучение русскому языку в школах. В одной школе в столице страны сегодня состоялось торжественное мероприятие, поскольку был открыт специальный класс, где дети смогут научиться говорить и писать на русском языке. В Лаос официально возвращается преподавание русскому языку спустя 30 лет.

реклама

Так, класс был открыт в школе Пхейват в лаосской столице Вьентьяне. Проект по возобновлению обучения русскому языку в школах запустили в начале текущего года. Запущен он был благодаря представительству Россотрудничества в Лаосе. Запуск поддерживали сотрудники российского посольства.

Совместно с чиновниками из Лаоса обсуждались школы, где откроют первые классы обучения русскому языку. Чиновники старались выбирать престижные школы столицы, где русский будет представлен в качестве иностранного языка.

Представитель Россотрудничества отметил, что многие чиновники в Лаосе, которые занимают важные посты в стране, ранее обучались и были выпущены из советских и российских высших учебных заведений. Это, несомненно, также благоприятно влияет на возможность сотрудничества России с Лаосом и помогает продвигать язык и культуру.

Отмечается, что данная программа принесет пользу в долгосрочной перспективе, поскольку это облегчит России сотрудничество с азиатской страной в гуманитарной сфере.

Российский посол отметил, что российские и лаосские чиновники хорошо ладят и легко понимают друг друга, поскольку часто обучались в тех же вузах на территории России. К тому же общение идет полностью на русском, и они все понимают, необходимость в переводчиках отпадает.