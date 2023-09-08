Пишет Bild ссылаясь на письмо генсека Гутерриша.

Запад желает вернуть "зерновую сделку" и уже готов пойти на некоторые уступки, дабы Россия согласилась и возобновила её. Так, письмо с различными предложениями послал генеральный секретарь Гутерриш главе МИД России Лаврову, пишет немецкое издание Bild.

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Таким образом, лично ООН сделала несколько предложений, которые могут быть интересны российским властям в обмен на возобновление "зерновой сделки". Предложения действительно интересные, поскольку Гуттериш предлагает в обмен на "зерновую сделку" снять европейские санкции в отношении "Россельхозбанка". Можно будет создать дочернее предприятие.

И это не все, еще есть несколько "уступков". Так, ООН предлагает застраховать российские корабли, когда те двигаются в Черном и Азовском морях, дабы их не могла атаковать украинская сторона. Так же Запад предлагает частично вернуть замороженные активы в результате санкций. Смогут помочь компаниям, связанным с удобрениями, которые попали под ограничения.

К тому же российским кораблям позволят направляться и останавливаться в портах Европейского Союза, если те не нарушают введенные Западом ограничения и везут в страну продукты питания, либо удобрения.

Возможно, в письме есть еще ряд предложений, которые издание не сумело обнаружить. Ожидаем официального ответа от МИД РФ, которое непременно скоро поступит.

Вероятно, таким образом Запад продолжит переговоры с Россией о возобновлении "зерновой сделки". Теперь уже ООН готова предлагать "помощь", дабы возобновить сделку.

Последние переговоры по "зерновой сделке" не принесли успеха. Так, на встрече Путина и Эрдогана соглашений достигнуто не было. Эта встреча прошла 4 сентября в Сочи. По итогам встречи российский президент отметил, что возобновить сделку будет возможно тогда, когда будут выполнены все договоренности, касающиеся российского агроэкспорта. В письме Гуттериша имеются предложения, относящиеся к агроэкспорту.