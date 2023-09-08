А зачем что-то улучшать, если можно только поднять ценник?

Популярность устройств Apple по всему миру не падает, а только растет с выходом новой модели. И даже если ценник на модель будет необоснованно повышен. И еще один аналитик в преддверии презентации Iphone 15 заявил, что ценник на новую модель будет увеличен на 100 долларов.

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Таким мнением обладает аналитик Wedbush Дэн Айвз. Так, аналитик прогнозирует, что iPhone 15 Pro будет стоить порядка 1099 долларов, а версия Pro Max - все 1199 долларов (похоже, что ценник выставлен за минимальное количество ПЗУ). Таким образом, цена вырастет на сто долларов относительно нынешних моделей.

При этом аналитик считает, что ценник на базовую модель и 15 Plus останется таким же, как и сейчас на модели 2023 года.

Важно отметить, что ценник могли повысить с целью потратить больше средств на рекламную кампанию. Сообщается, что в ближайшие месяцы американские операторы связи будут проводить большие акции и скидки, дабы увеличить продажи Iphone 15.

Знаете эти китайские скидки, когда ценник был 100 долларов, потом поставили 200 долларов и выставили 150 как скидку, хотя оригинальная цена была ниже. Вот, что-то типа такого сделает и Apple. Ход — умный, а еще прибыльный, ведь устройства купят.

Отмечу, что устройства подорожают и в Европе. Такая информация появлялась в сети давно. Плюс ко всему прибавят и налог страны. Итоговая стоимость может быть выше моделей 2023 года на все 200 долларов и больше.

Впрочем, узнаем ценник на Iphone 15 и Apple Watch Series 9, а также на AirPods Pro уже 12 сентября. Ведь, именно тогда пройдет презентация компании, где покажут все подробности об устройстве.

На данный же момент считается, что, несмотря на повышенную цену, устройство будет оснащено 8ГБ оперативной и 128ГБ постоянной памяти. Ранее считалось, что из-за повышенной цены базовую комплектацию модели "Pro" оснастят 256ГБ постоянной памяти. Не тут то было.

Единственное, что решил улучшить производитель в базовой комплектации "Pro", это количество оперативной памяти. Станет 8ГБ, а было 6ГБ. Хотя, в Android устройствах уже ставят все 12ГБ и выше.