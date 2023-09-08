Мера предосторожности, ничего личного.

Издание AFP сообщает, что американские военные планируют покинуть основную базу в Нигере и передислоцироваться в другой город. Так, Пентагон официально принял решение перебросить военных с авиабазы 101 в Ниамее на авиабазу 201 в Агадесе, более маленький город в том же Нигере.

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Отмечу, что на основной базе находится порядка 1100 военных США. Сколько из них покинут базу, еще неизвестно. Пентагон заявил, что никакой опасности для американских военных по сей день нет. Политики могут быть спокойны. Это всего лишь "мера предосторожности", дабы не было проблем в будущем.

Пентагон также отметил, что на основной авиабазе 101 останется некоторое количество солдат. Хотя, под "небольшой группой" можно иметь в виду и тысячу человек, учитывая размеры армии США.

Напомню, что путчисты в Нигере пока что не трогают американских военных и политиков. Все соглашения о безопасности остаются в силе. Под удар попал именно французский контингент, который обязан быть выведен по требованию путчистов, поскольку было разорвано соглашение о сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Так, путчисты потребовали у Франции вывода войск в кратчайшие сроки. Был запрошен и график вывода. Сами военные начали обсуждать, куда и когда выводить войска, но на данный момент решение не принято и его отказались принимать, пока не станет известна судьба свергнутого президента Базума, который находится под стражей путчистов и не имеет возможности связаться с Западом.

Сообщается, что ему готовили обвинения в государственной измене, что предполагает смертную казнь в Нигере. Такую же судьбу ожидают и остальные чиновники, сотрудничающие с Базумом. И, видимо, Франция не хочет оставлять Базума на произвол судьбы. Она потребовала у путчистов рассказать его дальнейшую судьбу.

Возможно, пройдет некий обмен. Например, Базум уедет из страны на Запад, а французские военные покинут территорию Нигера. Важно отметить, что часть военных все равно может остаться в Нигере. Такие слухи передавала французская пресса.

На этом фоне в Нигер прибыло несколько подразделений из Буркина-Фасо. А Буркина-Фасо — союзница путчистов, поскольку она поддерживает военный переворот и выступает против Запада. В той стране тоже был переворот годами ранее. Нигер разрешил военным из Буркина-Фасо приезжать в страну, пишет Sky News Arabia.