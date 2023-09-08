ЧВК "Вагнер" покидает лагерь в Беларуси.

Мониторинговая группа "Гаюн" сообщает, что лагерь частной военной компании "Вагнер" в селе Цель под Осиповичами активно демонтируют. Работы по демонтажу начались еще 28 июля. По информации группы, уже более половины лагеря было демонтировано, и работы продолжаются.

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Так, в момент начала демонтажа в лагере наблюдали порядка 292 палаток. А на данный момент со спутниковых снимков видно, что разобрано уже около 160-единиц палаток, что 55% от общего их количества.

Так, с момента публикации последних спутниковых снимков, сделанных 23 августа, демонтировано еще около 60 палаток. Наиболее активный демонтаж пришелся на конец августа, спустя несколько дней после авиакатастрофы, где погиб Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер". Возможно, всплеск активности как-то связан с его гибелью.

На сегодняшний день в лагере стоит около 130-и палаток, что 45% от изначального количества. По всей видимости "вагнеровцы" постепенно покидают лагерь в Беларуси и перебираются в другое место. Так, вначале строительства лагеря, еще в июне когда в Беларусь ехало много колонн и сотни автомобилей сообщалось, что лагерь в селе Цель рассчитан приблизительно на 8 и даже 10 тысяч человек.

Группа "Гаюн" предполагает, что сейчас ведутся работы по демонтажу "лишних" палаток, поскольку в этот лагерь под Осиповичами приехало меньше "вагнеровцев", чем планировалось изначально. Так же предполагается, что часть военных будут переброшены в казармы. Такие можно найти даже в деревне Цель. Да и в районе Осиповичей казарм достаточно, дабы разместить "вагнеровцев". Учитывая августовские события это было бы довольно неплохим решением со стороны командования.

Тем более им удалось найти склад. С казармами дело обстоит проще.

А вот колонны в ЧВК "Вагнер" не приезжают в Беларусь уже давно. Последняя зафиксированная колонна ЧВК - 14-я, она ехала в деревню Цель еще 1 августа. В ее составе было около 15 машин, в основном фуры с неизвестным содержимым в железных контейнерах.

Важно отметить, что с момента начала демонтажа палаток в конце июля "вагнеровцы" не покидали территорию Беларуси. По крайней мере их передвижения замечено не было.