Общий принцип готов, но власти должны помочь Базуму.

Пару дней назад Франция начала обсуждать вывод войск с территории Нигера по требованию путчистов. Те в свою очередь потребовали у французской власти график вывода войск. Уже стало известно, что Франция может вывести часть контингента из страны соблюдая международные законы.

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Однако в сети появилась новая информация, которая гласит, что Франция не начнет процесс вывода войск из Нигера, пока путчисты не смогут сказать, чего в будущем ожидать свергнутому президенту Мохаммеду Базуму. И пока не станет известна его судьба, военные не уйдут.

На данный момент Базум находится под домашним арестом в своей резиденции и не имеет возможности контактировать с внешним миром. В каких условиях держат бывшего лидера страны, какое у него здоровье и отношение со стороны военных — неизвестно. Он не может связаться с западными лидерами и неделями ранее просил помощи. Адвокаты сообщают, что путчисты неохотно идут на контакт и стараются минимизировать посещение задержанных чиновников после военного переворота.

По всей видимости, французские власти предполагают, что после вывода их контингента Базума может ждать печальная судьба. Его три недели назад планировали объявить преступником, поскольку он совершил государственную измену. Наряду с Базумом перед судом должны предстать и его "сообщники", то есть чиновники из его администрации, которые были задержаны в первый день после переворота.

И, по суровым африканским законам за государственную измену лидера ждет смертная казнь. Европа это понимает и хорошо осознает, что Базуму будет плохо, если они выведут свои войска и дадут путчистам свободно выбирать курс дальнейшего развития страны.

Хотя, Западная Африка или так называемое ECOWAS уже почти достигло мирного урегулирования конфликта с путчистами. Как минимум такое мнение у самих путчистов. Премьер Нигера сказал, что у него есть "контакты", дабы заставить Францию вывести свои войска, а ECOWAS якобы почти достигло мира с путчистами.

На сегодня состояние Базума остается неизвестным. В СМИ писали, что он заразился малярией из-за плохих условий содержания. В его резиденции отсутствует электричество, а продукты хранятся без холодильника в +40. При этом настроение Базума хорошее и он борется и сопротивляется, сообщил министр иностранных дел Хассуми Массуду.