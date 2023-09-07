Ситуация для бывшего президента складывается наилучшим образом.

Путчисты в Габоне приняли решение отпустить бывшего свергнутого президента Бонго Ондимбу из-под домашнего ареста. Информацию передает издание Al Jazeera.

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В заявлении военных говорится, что учитывая текущее состояние президента, ему позволили без ограничений передвигаться по стране. То, что военные отметили "учитывая его здоровье", настораживает. Однако они также позволили бывшему президенту обратиться за медицинской помощью в иностранные клиники и уехать за границу. По всей видимости бывший президент обладает уже полной свободой в стране и не будет преследоваться путчистами. Бонго повезло больше, чем бывшему президенту Нигера, который по сей день находится под домашним арестом в своей резиденции.

Напомню, что отряд военных 30 августа под командованием генерала Олиги Нгемы заявил, что избранный на выборах днями ранее президент является свергнутым. На тот момент Бонго шел на третий срок и правил страной уже 14 лет. Вся его семья правила Габоном порядка 50 лет с момента получения независимости от Франции.

Примечательно, что, как и бывший президент Нигера, Бонго держал тесный контакт с французскими властями и часто ездил на переговоры в Европу. Вся его семья положительно относилась к Франции и старалась поддерживать дружелюбные отношения после колониального периода. Тем самым Франция получала весьма дешевую нефть из страны и разумеется, радовалась, что бывшая колония сама решила продолжать сотрудничество.

На данный момент новым президентом Габона стал генерал Брис Олиги Нгема. Он отметил, что является лидером страны в момент "переходного периода", пока страна стабилизируется после переворота. Генерал пообещал в будущем провести свободные и прозрачные выборы, а также амнистировать всех политзаключённых.

При этом, путчисты продолжают соблюдать международные законы и подчиняются остальному миру.

Однако удивительно, что лидер получает свободу после того, как в августе просил Запад "поднять шум". Это если что был намек на военное вторжение, которое планировалось Западом против Нигера после переворота, но так и не состоялось. Президент хотел, чтобы Запад увидел "всю правду" о происходящем в стране и навел "порядок".

Путчисты считают, что прошедшие выборы были сфальсифицированы. Хотя, за несколько часов до их конца главный противник Бонго заявил, что тому лучше сдаться и отдать победу, поскольку он якобы проиграл. Но по итогам выборов Бонго набрал 67,24%. Вероятно, переворот готовился заранее.