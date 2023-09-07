Западное издание считает, что украинцам понадобится много времени на то, чтобы пробить линию обороны и это принесет много потерь.

Западное издание NYT пишет, что украинской армии понадобится достаточно много времени, дабы добиться выполнения одной цели контрнаступления. Так, аналитики считают, что украинские силы могут дойти до Токмака за несколько месяцев и успеть до зимы, но это принесет большие потери в личном составе и технике.

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Журналисты снова отметили хорошую линию обороны российских войск, которая строилась месяцами. Плюс ко всему за то время, пока украинские силы готовились к контрнаступлению, ВС РФ заминировали много территорий и создали "смертельные ловушки". Дабы украинским силам достичь успехов на юге и выполнить одну из целей наступления, придется жертвовать людьми и техникой и продолжать давление. И, чтобы двигаться на Токмак, украинским силам придется взять под контроль село Вербовое, что возле Работино, пишет NYT.

Так, Токмак, по всей видимости, является стратегической целью для украинской армии в этом наступлении. Токмак является узлом автомобильного и железнодорожного транспорта, который облегчает логистику. И, дабы биться за Токмак, украинским силам необходимо будет пробить российскую оборону близ села Вербовое. NYT считает, что это обойдется украинским силам большими потерями и изнурительной борьбой на месяцы. Быстрого продвижения не ожидается.

Также журналисты считают, что битвы за населенные пункты Работино, Вербовое и другие в этом районе имеют решающее значение, поскольку это позволит одной из сторон использовать больше техники и личного состава.

Журналисты взяли комментарии у украинского военного, который сказал, что российские силы усилили свою оборону близ Работино и перекинули в этот район дополнительные войска, что еще больше осложняет и без того тяжелое наступление ВСУ. Главной проблемой остаются минные поля, на которые Украина тратит много кассетных снарядов из артиллерии, дабы избежать потерь в личном составе при ручном разминировании.

Журналисты отметили, что контрнаступление было слишком ожидаемым и российские военные смогли подготовиться, сделав так, что любая ошибка на поле боя может привести к смерти солдата.

Военные просят у Запада дополнительные артиллерийские снаряды и системы ПВО.