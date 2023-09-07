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Столтенберг: Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас
Генсек альянса считает, что Украина приближается к членству в НАТО.

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Генеральный секретарь альянса НАТО заявил, что Украина все ближе к членству в альянсе и её партнеры продолжают оказывать ей поддержку в выполнении шагов для вступления в НАТО.

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Так, генеральный секретарь отметил, что еще на саммите в Вильнюсе было принято несколько важных решений, которые еще больше приблизили Украину к членству в альянсе. Йенс повторил позицию альянса, которая гласит, что Украина обязательно вступит в НАТО в будущем. На саммите также было добавлено "три элемента", которые приближают членство Украины.

Первый элемент, это комплексный пакет помощи и полное его финансирование для того, чтобы укрепить украинскую армию и позволить ей достичь уровня НАТОвской. Это позволит добиться совместимости с Западной армией.

Так же после саммита был создан совет НАТО-Украина, укрепив сотрудничество альянса с украинскими властями. Там по словам генсека, политики встречаются на равных и принимают важные решения в отношении Украины.

Третий элемент — это план действий по членству Украины в альянсе. Украине уже дали достаточно привилегий, которые позволили сократить путь в НАТО с двух шагов до одного.

Как нам известно, еще в прошлом году Зеленский отмечал, что Украина подала в альянс заявку об ускоренном вступлении. В Литве был принят многолетний план поддержки Украины, который предполагает финансирование и военную помощь, дабы усилить ВСУ. Однако никто так и не дал украинским властям срок, когда страна сможет попасть в альянс. Нет даже приблизительных сроков, до которых Запад должен выполнить обещание и принять в НАТО. Так же не были названы условия, которые должна выполнить Украина для того, чтобы официально попасть в НАТО и получить приглашение.

Отмечу, что тот же лидер Венгрии Виктор Орбан, страны, которая находится в НАТО, заявил, что альянс давно упустил шансы принять Украину в свой состав, поскольку это необходимо было делать лет 15 назад. Теперь такой возможности по словам Орбана нет. Он также против того, чтобы Украину принимали в альянс. При этом он выступает и против помощи Украине, а также пытается отменить санкции Запада на Россию.

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#украина #нато #столтенберг
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