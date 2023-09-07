Трамп находясь под уголовными обвинениями, снова раскритиковал Джо Байдена.

Трамп находясь под уголовными обвинениями, снова раскритиковал Джо Байдена и заявил, что если бы он не пришел к власти в 2020 году, а Трамп победил бы, то конфликта в Украине не было бы.

реклама

Так, Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитт сказал, что России не пришлось бы начинать СВО в Украине, если бы в Соединенных Штатах не были бы сфальсифицированы выборы в 2020 году. По мнению Трампа, в событиях в Украине виноват исключительно демократ Байден пришедший к власти. Запись интервью с Трампом опубликовал Хью на своем сайте.

Трамп заявил, что происходящее в Украине это печально. Но, президент России Путин бы не начал СВО, если бы в Соединенных Штатах прошли честные выборы и пришел тот президент, которого выбрал народ Штатов. Трамп заявил, что их выборы были фальсифицированы и украдены.

Трамп также отметил, что если бы выборы были бы честными, то он точно стал бы президентом, а миллионы людей остались бы в живых.

В ходе интервью Трамп отметил, что во время своего срока на посту лидера США он постоянно поддерживал тесный контакт с Путиным и Си Цзиньпином, лидером Китая, хотя они даже не были близки с ним.

Напомню, что Трамп постоянно негативно высказывался о событиях в Украине и обвинял в этом нынешнюю власть Штатов. Он также говорил, что если победит на выборах в следующем году, то сможет прекратить украинский конфликт за считанные часы. Он призывал Штаты прекратить военные поставки, дабы не "усугублять ситуацию" и отмечал, что Штаты в большой степени вовлечены в конфликт. При этом он говорил, что нынешний лидер Штатов Байден не сумеет решить проблему, поскольку не обладает достаточной компетентностью.

В конце интервью Трамп также уверенно заявил, что именно он является победителем на выборах в 2020 году в Штатах. Но результаты были якобы изменены в пользу демократов. Он также не уверен в честности выборов 2024 года и не обещал признать их результаты.

Тем временем Трамп желает пойти на выборы 2024 года, но находится под обвинениями. Так, на нем висит уже четыре уголовных дела. Одно из них — штурм Капитолия после выборов 2020 года. Плюс ко всему ему прибавили обвинения в заговоре для введения в заблуждение США. Он также якобы препятствовал расследованию и пытался подкупить чиновников. Ему грозит до 561 года в тюрьме.