Еще США передадут снаряды с обедненным ураном для Abrams.

На фоне новостей о том, что Украина скоро получит от Запада снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, журналистам из NYT стало известно от высокопоставленных чиновников и о новых поставках кассетных боеприпасов. Так, сообщается, что Вашингтон в ближайшее время планирует объявить новую поставку партии кассетных боеприпасов.

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Таким образом, по мнению источников NYT, Джо Байден и его администрация планирует гарантировать Украине то, что снаряды у нее не закончатся и войска могут быть спокойны. Такое решение связано с тем, что ВСУ часто используют артиллерию с кассетными боеприпасами, дабы бить по минным полям и тем самым разминировать много территорий без потерь. Это стоит ВСУ большого количества снарядов. Аналитики считают, что использование снарядов только растет и рост продолжится дальше, поскольку украинская армия проводит наступление по своей тактике, а некоторые бригады полагаются исключительно на эффективность тяжелой артиллерии.

Так, NYT пишет, что таким образом украинские силы готовят основу для наступления легкой пехоты, вместо предложенной Западом тактики НАТО. О том, что украинские силы отказались от западной тактики, стало известно несколько месяцев назад. Это также влияет на отношения Украины с Западом. Некоторые политики с недоверием смотрят на украинское наступление без использования советов со стороны НАТО.

Сообщается, что украинцы тратят порядка 8000 снарядов ежедневно. Из них сотни — кассетные боеприпасы.

На этом фоне вчера в Киев приехал Энтони Блинкен. Он провел встречу с президентом Зеленским, МИДом Украины Кулебой и другими политиками и общественными деятелями. Сообщается, что он спросил у украинцев о том, как идет контрнаступление, какие планы у командования на ближайшие недели и грядущую зиму и уточнил потребности армии в ближайшей перспективе. Вместе с этим он объявил новый пакет военной помощи на миллиард долларов, куда вошли снаряды с обедненным ураном для Abrams. Всего на военные нужды выделили 665 миллионов долларов.

Белый Дом отметил, что снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной опасности.