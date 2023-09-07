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Politico: Большинство участников ЕС против продолжения эмбарго на украинское зерно
Польша и Венгрия с таким мнением не согласны.

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Европейское издание Politico сообщает, что многие страны-члены Европейского Союза выступили против продолжения ограничений на украинское зерно. Так, если Восточная Европа пожелает продлить ограничения после 15 сентября, то, такую идею отклонит большинство стран. Такую информацию передали дипломаты из Европы, которые знают о трудностях общения с Польшей, Венгрией, Румынией, Болгарией и Словакией по вопросу импорта украинского зерна на их рынки.

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Напоминаю, что Восточная Европа, те самые пять вышеперечисленных государств, выступают за ограничения на импорт украинского зерна на свои рынки, поскольку из-за низкой стоимости украинского зерна местные фермеры не могут продавать свой продукт, ибо жители выбирают то, что дешевле. Сейчас общий запрет действует до 15 сентября, но после этого его продлевать не планируют. Тогда как Восточная Европа желает продлить ограничения до конца 2023 года.

Как пишет Politico, страны уже провели совещание и большинство отнеслось негативно, либо "скептично" к идее продления ограничений. Ко всему прочему сильно раскритиковали такое предложение политики из Германии и Франции. Так, многие понимают с какими проблемами столкнулась Восточная Европа, но они предлагают Еврокомиссии разработать некие "альтернативные меры", дабы довольны были все.

Не удивительно, что так происходит, поскольку украинские власти также выступают категорически против ограничений. А если Восточная Европа захочет в одностороннем порядке самостоятельно без ЕС ввести ограничения, то Зеленский пообещал на них подать в суд ВТО. Хотя, МИД Украины заявил, что портить отношения с Европой не желает, но если они не смогут решить этот вопрос за несколько месяцев, его нужно будет передать высшим инстанциям. Украина в этом плане отступать не намерена, поскольку ее поддерживает и Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской Комиссии.

Напомню, что вся история с ограничениями началась весной текущего года, когда фермеры из Восточной Европы вышли на протесты и потребовали прекратить поставки украинского зерна, ибо их производство теряло прибыль. Уже в апреле в Европе пришли к единому решению по вопросу и запретили импорт украинского зерна. Несколько раз ограничения продлевали. Теперь, когда ограничения подходят к концу, а продлевать их не планируют, Польша, ярая сторонница Украины и другие страны Восточной Европы планируют ввести ограничения самостоятельно.

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#украина #европейский союз #украинское зерно
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