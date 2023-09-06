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На рендерах Google Pixel 8 Pro видно тройную камеру и датчик температуры тела
Такие фичи могут увеличить продажи устройства.

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В сети продолжают показывать будущий флагман компании Google, Pixel 8 Pro. На этот раз утечка максимально "официальная", поскольку устройство "засветилось" на сайте 3D-моделей продуктов Google. Мы, как пользователи интернета можем посмотреть на полноценный 3D-рендер будущего устройства и оценить его дизайн, а также посмотреть на фичи смартфона, которые видно на его корпусе.

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И, вы знаете, фичи имеются. Начнем с того, что после утечки страницу быстро удалили, но пользователи успели сфотографировать рендер и опубликовали фото. Утечка в очередной раз подтвердила уже показанный нам дизайн смартфона. У телефона будет всего три расцветки, удобный дисплей без скруглений по бокам и типичный для современных устройств вырез в экране для фронтальной камеры по центру.

Так, в устройстве установлено три камеры. Они расположились на выпирающей панели сзади устройства. Сбоку мы видим LED-вспышку и самое интересное, датчик температуры тела. Интересная фича, подобие которых ранее устанавливала в свои флагманские устройства и корейская Samsung. Она может существенно увеличить интерес покупателей и принести прибыль компании. Хотя и датчик используется редко, но в первое время он будет являться новинкой для юзеров. А все новое — интересно изучать и тестировать.

Также стали известны точные характеристики устройства. Так, если верить официальному сайту Google, флагман оборудован 6,7-дюймовым LTPO OLED QHD+ дисплеем с поддержкой 120Гц. Работать это устройство будет на чипе собственного производства Google Tensor G3, что по мощности сравнимо приблизительно с Snapdragon 888. Чип по мощности отстает от новейших устройств на базе Snapdragon на целых два поколения.

Что касается памяти — то, это 12ГБ оперативной и на выбор от 128ГБ до 256ГБ постоянной. Аккумулятор у устройства весьма объемный — на 4950 мАч. Будет ли доступна быстрая зарядка, пока что неизвестно, но покупатели получат возможность первыми использовать операционную систему Android 14.

Презентация нового устройства состоится через месяц 4 октября. В тот же день нам покажут часы Pixel Watch 2. Презентация пройдет на территории Соединенных Штатов.

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#google #google pixel 8 pro
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