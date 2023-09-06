Фаворит выборов хочет остановить поставки оружия в Киев.

30 сентября в Словакии пройдут выборы, которые решат будущее сотрудничество между Словакией и Украиной. И, сейчас фаворит обладает мнением о том, что поставки оружия в Киев необходимо прекратить, ибо тогда достичь мира не получится. Население маленькой европейской страны определяет, продолжит ли Словакия поставлять вооружение в Украину, или появится новая страна, которая будет активно выступать против поставок.

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Так, согласно опросам СМИ, сейчас лидером на выборах Словакии 2023 является партия, главой которой выступает Роберт Фицо. Это бывший премьер-министр Словакии, который обещал, что сумеет остановить поставки словацкого оружия в Украину. Он также осуждал введенные Западом санкции против России и заявил, что НАТО приносит стране только проблемы, хотя Словакия является участником альянса.

На данный момент Словакия с нынешним правительством довольно активно поддерживает Киев. Страна часто выступает за помощь Украине и поддерживает ее в Европе, требуя от остальных стран такого же поведения. Она была одной из первых стран, которая передала Украине системы ПВО и истребители.

С приходом Фицо, эта страна кардинально изменит свое мнение об Украине, поддержав мнение Виктора Орбана, лидера соседней Венгрии. Он получит одобрение от соседа и сможет сильнее влиять на Европу, требуя от нее отменить военные поставки и санкции на Россию. Сейчас это единственный лидер страны, участницы НАТО и ЕС, которая решительно выступает против помощи Украине.

Бывший МИД Словакии и ярый сторонник Украины, Растислав Кацер, дал комментарии NYT и заявил, что победа Фицо будет радостью для российских властей. А учитывая, что большинство словаков считают Украину либо Запад виноватыми в конфликте, то Фицо будет еще проще управлять страной.

Напомню, что, согласно опросу Globsec, порядка 40% словаков считают, что Россия виновата в конфликте. 51% же считают, что это либо Украина виновата, либо Запад ответственен за события. В той же Польше, которая яро поддерживает Украину, 85% людей выступают против России. В Чехии этот процент составляет 71.

Издание NYT подытожило, что настроения в Европе постепенно меняются.