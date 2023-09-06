Это сильно влияет на скорость украинского наступления.

Forbes пишет, что с началом украинского контрнаступления в начале июня, российское руководство внесло важную корректировку в оборону на Запорожском направлении, которая принесла немедленный эффект и сильно усложнила реализацию планов ВСУ.

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Речь идет про минные поля и другие оборонительные сооружения. Forbes считает, что российское командование увеличило глубину оборонительных минных полей — со 120 метров до 500 метров, а также было принято решение увеличить общее количество мин размещенных на полях в четыре раза.

Поэтому, когда украинские силы пошли в атаку с надеждой быстро прорвать линию обороны на юге, они столкнулись с проблемой и минными полями. Поскольку они оказались больше, чем ожидалось на Западе, ВСУ пришлось работать с минным полем вручную и увеличивать потери, вместе с тем замедлив контрнаступление. Обойти минные поля также не удалось, поскольку российская армия расширила минное поле на всей линии соприкосновения. Стандартная техника для разминирования не могла справиться с объемом работ, учитывая постоянные ожесточенные бои.

Так, техника украинцев могла расчистить полосу для движения на около 100 метров, когда украинским силам необходимо было расчищать сразу 500-600 метров. Тогда, украинские военные доходили до середины и попадали в ловушку российских сил. ВСУ обстреливали с минометов, артиллерии и вертолетов с авиацией, писали западные издания.

Именно новая тактика российских военных и старая доктрина разминирования ВСУ привели к тому, что украинское наступление не смогло достичь успехов за ожидаемый срок. Из-за этого ВСУ пришлось быстро думать над новой тактикой.

Сообщается, что теперь украинские силы чаще используют артиллерию, дабы пройти минные поля. Так, используются кассетные боеприпасы в большом количестве прямо по минным полям, чтобы мины взорвались, а военные могли пройти дальше. Это приводит к большому использованию боеприпасов и требованию постоянно передавать их в новых пакетах военной помощи.

Главный урок из этой истории — это то, что достаточное количество мин может остановить любое наступление, даже если противоборствующая сторона предпринимает попытки их разминировать. Вкупе с активной обороной это приводит к невозможности быстро провести наступление и достичь целей за короткий период времени.