Codemasters перешли от DIRT к WRC, посмотрим чем это обернется.

Компания Electronic Arts показала новый раллийный симулятор от студии Codemasters, которая перешла от разработки легендарной серии игр DIRT к работе над WRC.

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Так, начнем с того, что проект хоть и называется EA Sports WRC, поскольку Electronic Arts в своем репертуаре пожалела денег на лицензию FIA World Rally Championship, все машины и трассы останутся нетронутыми. Название фанатов серии пугать не должно. Игра основана на той же FIA WRC.

Особых изменений от других игр WRC и DIRT ждать не стоит, но и имеется несколько интересных новых функций, которые позволят буквально построить свою раллийную машину в уникальном режиме Builder. Об этой подробной кастомизации машин говорили инсайдеры еще в прошлом году и обещали некий "прорыв". Что ж, на релизе 3 ноября 2023 года сможем увидеть, правду ли говорили нам инсайдеры, а пока выглядит многообещающее.

Создатели пообещали покупателям реалистичную графику и в это легко поверить, поскольку проект работает на известном движке Unreal Engine (вероятно, пятая версия). Создатели написали в посте лишь то, что игра разрабатывается на Unreal Engine без уточнения версии движка. Так что за графику можно не переживать, как и за физику, поскольку за нее благодаря студии Codemasters отвечает система DIRT Rally Physics. Таким образом, мы можем ожидать хорошего геймплея на уровне легендарных игр DIRT. При этом игра может стать на голову выше WRC Generations от Kylotonn.

Обещают кроссплатформенный мультиплеер на 32 игрока и порядка 68 лицензированных легендарных раллийных машин. Расширить автопарк можно при помощи того самого Builder. Несмотря на отсутствие лицензии для названия, все 18 трасс будут официальными.

Сам трейлер с показанным геймплеем не особо удивил. Графика осталась на умеренном уровне, как и физика. Ничего удивительного в этом нет и это не "прорыв". А вот саундтрек, похоже, будет достойным. Теперь осталось дождаться показа всех особенностей игры.

Отмечу, что игру уже можно предварительно заказать. За предзаказ можно получить доступ к игре на три дня раньше и парочку бонусов на запуске. Игра будет доступна в Steam и "любимом" многими Origin. Игру можно приобрести за 50 долларов или за 3100 рублей в турецком регионе, поскольку EA не продает свои игры на территории РФ.



