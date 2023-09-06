Закон скоро попадет в парламент.

Власти Британии планируют признать частную военную компанию "Вагнер" из России террористической организацией. Необходимый для этого закон уже полностью готов и скоро попадет в парламент. Такую информацию передала МИД страны Суэлла Браверма, добавив несколько комментариев о причинах признания ЧВК террористом.

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Так, чиновница заявила, что "вагнеровцы" якобы продолжают вести свою дестабилизирующую деятельность по миру и помогают Кремлю. С комментариями выступила и глава МВД Британии, отметив, что "вагнеровцы" несут опасность в Африке и создают угрозу "глобальной безопасности", а их деятельность в Украине уже принесла немало проблем.

После того как власти признают частную военную компанию "Вагнер" террористами, любая поддержка и оказание какой-либо помощи компании будет приравниваться к уголовному преступлению и наказываться сроком в тюрьме вплоть до 14 лет заключения. При этом, также уголовным преступлением считается одобрение и поддержка действий ЧВК "Вагнер". Если вы захотите выйти на улицу с символикой "вагнеровцев", то полиция имеет право оштрафовать нарушителя на сумму до 6 тысяч долларов. В крайнем случае нарушителя могут посадить в тюрьму на шесть месяцев.

При этом напомню, что частную военную компанию "Вагнер" давно хотели внести в список террористических организаций в Британии. Так, обсуждать эту возможность начали еще весной текущего года. Однако события в июне и неудавшийся мятеж Пригожина привели к тому, что Британия решила отложить этот вопрос. Даже издания писали, что действия Пригожина буквально "спасли" ЧВК от внесения той в список террористов. Штаты надеялись, что "вагнеровцы" смогут дестабилизировать ситуацию в России и позволят получить из этого выгоду Западу.

Также Британия изучала связи ЧВК "Вагнер" с российским правительством, поскольку было известно, что ее финансировал Кремль. Британия не хотела рисковать. Сейчас же, похоже, они все подробно изучили и пришли к выводу, что это не повлияет на их отношения с РФ.

Отмечу, что ЧВК "Вагнер" официально признана террористом только в одной стране — Литве. Фактически, поддержку пресекают и в Польше, а также остальных странах Балтики, считая тех людей шпионами. Сделать ЧВК террористом планировали во Франции и Канаде. Штаты тоже планировали, но отказались и назвали компанию преступной организацией, которая действует по всему миру.