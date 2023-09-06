Ибо эти танки не участвовали в серьезных конфликтах

Сегодня появилось видео, где прекрасно видно уничтоженный британский танк Challenger 2 в районе Работино, Запорожская область. Он был уничтожен прямо на обочине дороги. И, западные издания уже признали, что украинская армия потеряла первый такой танк. Это первый инцидент за 30 лет, когда Challenger 2 оказался подбитым на линии соприкосновения, пишет The Guardian.

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Военные эксперты из Великобритании пришли к окончательному выводу, что танк Challenger 2, запечатленный на видео действительно был уничтожен в ходе боев. Ролик был опубликован украинским военным. Эксперты подтвердили, что под Работино подбит именно "Челленджер-2". И, начиная с 1994 года ни один такой танк не был уничтожен в ходе эксплуатации. Отмечу, что именно в том году эту модель впервые задействовали в боях.

Хотя, если засчитать дружеский огонь за уничтожение танка, то такой инцидент был еще в 2003 году в Ираке. Издание отметило, что тогда "Челленджер-2" был подбит из-за возникшей "неразберихи" в бою. Поэтому это засчитывать за уничтожение танка отказались и в статистику подбитий не входит.

Издание отметило, что положительная статистика является результатом малого количества произведенных танков "Челленджер-2". Плюс ко всему британская армия редко использует эти танки в боях, отдавая предпочтение другим моделям.

Получается, что уничтоженный российскими военными "Челленджер-2" стал первым, уничтоженным огнем противника. Это событие, определенно запомнят на Западе.

Напомню, что сейчас у ВСУ на вооружении имеется 14 (уже 13) танков "Челленджер-2". Их передали 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, которая входила в стратегический резерв армии Украины и была брошена в бои под Работино.

Британия не желала, чтобы танки "Челленджер-2" были подбиты и уж тем более затрофеены российскими военными, поэтому танки долго не передавались. Тем самым теперь украинская армия, скорее всего, будет пытаться забрать танк с линии соприкосновения, выполняя договор.