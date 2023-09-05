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Франция начала обсуждение вывода войск из Нигера со своими военными
Путчисты, похоже, одержали победу.

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По всей видимости, путчисты одержали победу и сумели убедить французских политиков вывести своих военных из страны, поскольку французские военные начали обсуждать вывод своих подразделений из Нигера.

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Так, сообщается, что французские политики начали обсуждать с командованием о том, как поступить и принять ли требования путчистов, выведя военных из Нигера. И, решение не за горами, пишет газета Le Monde.

При этом один из источников газеты отметил, что такая реакция французского правительства нормальна, поскольку антитеррористическое сотрудничество между странами было прервано после военного переворота 26 июля. Вывод войск был лишь делом времени. В конце концов Западу придется принять требования путчистов, либо придется начать военное вторжение и нарушить свои же международные законы.

Газета отметила, что Париж до последнего момента пытался отказаться от идеи вывода своих войск из Нигера. А сейчас там располагается порядка 1,5 тысячи военных. Они находятся близ столицы и еще в двух базах севернее столицы и близ границы с Мали.

Важно отметить, что решение пока что не принято. Власти не знают, каким образом выводить войска, выводить ли их и в каком количестве. Хотя общий принцип вывода согласован. По всей видимости, в итоге Франция выведет войска и избежит кровопролития в регионе Сахель, отказавшись от контроля над Нигером и дешевым Ураном.

Предположительно, некоторые отряды могли быть уже отправлены на другие базы в Западную Африку. Считается, что одной из таких стран является Чад. Либо, армию просто направят обратно в Европу во Францию. В любом случае официального решения еще нет и власти колеблются, поскольку вывод войск равен потере контроля над регионом.

При этом Париж все еще не признал легитимность путчистов. Париж не собирается признавать новую власть Нигера, а соответственно и выполнять их требования не обязан. Но давление со стороны путчистов и народа Нигера не позволит постоянно держать ситуацию под своим контролем. Теперь, что называется, снова момент истины, когда Франция принимает финальное решение.

ECOWAS по всей видимости отказалось от военного вторжения. Так, новый премьер Нигера заявил, что в скором времени они найдут метод мирного урегулирования конфликта и официально об этом объявят. Так что Западная Африка помогать Франции уже не будет. А вместе с переворотом в Габоне Нигер и вовсе отошел на второй план.

При этом Париж отказывается говорить с путчистами. Разговоры ведут только с военными.

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#франция #нигер #путчисты
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