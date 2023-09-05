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Авторы Cities Skylines 2 показали музыку и звуки в игре — реализм и спокойствие, но с просадками FPS
Все получилось довольно неплохо. Но это на бумаге.

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Разработчики легендарного градостроя Cities Skylines II продолжают радовать нас новостями. Каждую неделю они публикуют дневник разработки, где делятся с нами различной информацией о проекте. И в этот раз они показали важный аспект любой стратегии — звуки и музыку.

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Начнем с музыки — она здесь спокойная, расслабляет, пока вы строите крупный город. Можно выбрать классическую музыку и поп-музыку, которая предлагает танцевать "весь день, всю ночь". Если та песня, которая играет на фоне ролика присутствует в самой игре — будет прекрасно, поскольку она мне понравилась. Хотя, обычно всё самое лучшее почему-то пропадает из игры.

Ну, а сами фоновые шумы были существенно улучшены по сравнению с теми, которые были в первой части градостроя. Так, создатели сфокусировались на "реализме", чтобы сделать мегаполис чуточку живым и при этом сделать так, чтобы каждый шум можно было распознать игроку.

К сожалению, не все звуки будут для нас приятными. Мы сможем услышать шум автомобилей, причем на шоссе он будет закономерно сильнее. Мы услышим сирены, звуки огня и дождя, сирены предупреждающие об опасности и многое другое. Где будет больше шума, там будет не так комфортно жить. И для того, чтобы шума не было слишком уж много создатели разработали систему "группировки аудио". Система учитывает расстояние и количество звуков относительно положения камеры, а затем уменьшает количество звуков активируемых одновременно до "приемлемого уровня". Система также переключается между далеким и близким шумом, поэтому шоссе не будет слышно, если вы смотрите вблизи на полицейскую машину с активной сиреной. Будет тот самый приятный шум, который лишь расслабляет нас.

Разработчики обещают, что звук будут издавать все, включая животных на улице. Люди будут издавать уникальный звук в зависимости от возраста и настроения. И автомобили тоже уникальны — каждая модель со своим звуком. Что логично, ибо грузовик и легковой автомобиль звучат по-разному. Звуки также меняются в зависимости от выбранной темы: Европы и Северной Америки. Похоже, что звуки будут модифицироваться.

Но, на протяжении всего видео я видел маленький FPS. Может, создатели замедлили видео, а может игра у них просто тормозит... Пугающе.

Графика "2023 года"


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#paradox interactive #градострой #cities skylines 2
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