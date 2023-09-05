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Politico: Украина угрожает судебным иском против ЕС, если тот не отменит ограничения на импорт зерна
Украина недовольна решением польских властей.

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Издание Politico пишет, что украинские власти сильно недовольны тем фактом, что ограничения на зерно в Восточной Европе продолжают действовать, тем самым негативно влияя на экономику Украины. Украина даже пригрозила Европе тем, что подаст на них в суд, если те не отменят ограничения на зерно.

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Дело в том, что экспорт зерна в Украине — основной товар для торговли. На данный момент украинское зерно запретили продавать на рынках Восточной Европы, включая Польшу, Венгрию и других стран Европейского Союза. Это ограничение было принято в соответствии с соглашением, заключенным с Европейской комиссией, дабы защитить фермеров от притока более дешевой украинской продукции, которая знатно подешевела из-за конфликта.

Из-за того, что Украине стало труднее перевозить зерно в другие страны, большое количество товара попадало на рынок Восточной Европы. Вместе с тем из-за перенасыщения рынка товаром, ценник на него падал и покупателям было выгоднее брать украинский товар, нежели свой, родной, польский за большую цену.

Польша, которая постоянно высказывается о поддержке Украины и негативно относится к Беларуси и России — приняла такие же ограничения, несмотря на критику со стороны Украины.

Так, ограничения уже продлевали один раз. Теперь они должны закончиться 15 сентября. Однако на фоне того, что Урсула фон дер Ляйен не собирается продлевать ограничения, Польша и Венгрия пообещали ввести свои односторонние запреты на импорт. Это, кстати, нарушит общие правила торговли блока.

И, украинские власти уже отреагировали на решение Польши. Так, заместитель министра экономики Украины Тарас Качка отметил, что уважает и благодарит Польшу за всё, что она сделала, но если будут введены какие-либо дополнительные запреты на торговлю в отношении Украины после 15 сентября, то будет подан иск против Польши и ЕС во Всемирную торговую организацию. Учитывая правила, то Украина вполне может там победить.

Так, Украина позволяет Брюсселю принять меры, дабы остановить Польшу. Если же ЕС ничего не сделает, то придется обращаться в высшие инстанции и решать проблему "силой", портя отношения. МИД Украины заявил, что даст время Европе на "подумать" и сразу в суд обращаться страна не будет, но долго это продолжаться не может.

Системная угроза интересам Украины "вынуждает нас передать это дело в ВТО". - МИД Украины.

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#украина #европа #зерно
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