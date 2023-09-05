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Инсайдер: Rockstar Games начала работу над Red Dead Redemption 3 и готовит показ GTA VI
Верить инсайдеру или нет — дело ваше.

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Серия игр Red Dead Redemption уже не уступает по популярности той же GTA. Она также пользуется спросом у покупателей и может похвастаться большими продажами. И, неудивительно, что на этом фоне Rockstar хочет создать продолжение, дабы получить еще больше прибыли. Я не был удивлен тому, что появилась новость о разработке третьей части RDR, поскольку после релиза RDR2 и ее успеха было ясно, что Rockstar не остановится.

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И теперь инсайдер "официально" заявляет, что третья часть RDR находится в разработке. Такую новость передал популярный инсайдер @MyTimeToShineHello, который специализируется на утечках фильмов и сериалов по вселенной Marvel и DC. Он был немногословен и в посте в Twitter (X) написал: "Red Dead Redemption 3 официально находится в разработке!".

Верить или не верить данной новости — дело только ваше, но ясно, что официальной информации от самих разработчиков не будет вплоть до релиза GTA VI. Если смотреть на график релизов, то возможный показ RDR3 состоится ближе к 2027-2028 году. Если авторы будут работать над игрой так, как над GTA VI - то, разработка займет достаточно много времени.

В любом случае сейчас все силы компании и средства направлены на доработку GTA VI. По информации многочисленных инсайдеров, презентация этого проекта состоится уже в текущем году, а релиз в 2024 или 2025 году. И уже в эту информацию верится больше.

Так, популярный в кругах фанатов GTA инсайдер Tez2 пару дней назад сообщил, что велика вероятность того, что анонс долгожданной шестой части GTA состоится в ближайшие месяцы. Он считает, что намеком на показ игры будут коллекционные предметы в зимнем обновлении GTA Online в декабре. А в праздники Rockstar могут выложить пост с намеком на GTA VI.

Однако в СМИ предполагают, что анонс состоится уже в этом году в октябре. Такое предположение связано с опубликованной аудиозаписью генерального директора Take-Two Interactive Штрауса Зельника в сети. Если верить записи в сети, то GTA VI якобы будет представлена уже 23 октября, а ее релиз запланирован на 24 октября 2024 года, если планы Rockstar ничего не нарушит.

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#red dead redemption 2 #gta vi #инсайдер #red dead redemption 3
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