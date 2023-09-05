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Путчисты в Нигере продолжают работать над выводом французских войск из страны
Народ также продолжает протесты против французских военных.

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На данный момент путчисты в Нигере продолжают работать над выводом французских войск из страны. Премьер страны отметил, что власти ведут активные переговоры с Западом о том, чтобы Франция вывела своих солдат. Он сказал, что у них есть некие "контакты", которые позволят очень быстро вывести французов из страны.

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Также издание AFP удалось услышать от чиновника, что французские военные якобы незаконно находятся на территории Нигера. Однако при этом путчисты не хотят полностью прекращать сотрудничество с Францией. По словам премьера, путчисты хотят "сохранить" контакты с Парижем. Правда, пока что, соглашения они только расторгают и всячески выступают против французов.

Премьер также отметил и работу в отношении ECOWAS, которое месяцем ранее угрожало военным вторжением в страну, если путчисты не освободят президента Базума. Как сказал премьер, есть шансы на то, что все получится урегулировать мирно и страны избегут военного конфликта. Это уже хорошо видно, поскольку оппозиция в Нигерии не позволит президенту начать военное вторжение, а военный переворот в Габоне усугубил позицию Штатов в Африке. Теперь им приходится разрываться между несколькими странами и пытаться сохранить какой-никакой контроль в регионе, пытаясь сотрудничать с теми, кто пришел к власти в итоге переворота. А то военным конфликтом можно все только усугубить и потерять контроль над регионом на долгие годы, без возможности его вернуть без траты больших денег.

Напоминаю, что в Нигере сейчас находится порядка 1,5 тысячи французских военных. Они находились на своей базе в боевой готовности с момента переворота в стране. Большинство сил расположилось близ столицы и угрожает новым властям. На данный момент Париж не признает законным новое правительство Нигера и игнорирует требования путчистов. Среди прочего Париж отказался забирать своего посла из страны, несмотря на его высылку путчистами.

На этом фоне уже путчисты продолжают антиколониальную политику в отношении Франции и расторгают различного рода соглашения. Недавно было разорвано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

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#франция #нигер #путчисты
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