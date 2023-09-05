Скандал испортил всю карьеру политика.

Премьер Эстонии Каи Каллас рискует потерять свою работу и лишиться всей репутации, которую удалось заработать за годы работы в политике. Так, в стране набирает обороты скандал связанный с премьером и ее мужем.

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В СМИ сообщают, что компания Stark Logistics на четверть принадлежит мужу Каллас. И, пользуясь ситуацией с Россией и введенными западом санкциями обходя их компания сумела заработать порядка 1,5 миллиона евро с марта 2022 года на поставках компонентов для аэрозольных баллончиков в Россию. Это весьма серьезное нарушение, которое непременно влияет на безопасность Эстонии, за что чиновницу определенно необходимо уволить, считают эстонцы.

Важно отметить то, что Каи Каллас ярый сторонник санкций против России. Она часто делает заявления, где рассказывает о том, что ради безопасности ее страны необходимо ужесточить уже введенные санкции против РФ, чтобы "разрушить" экономику соседа.

Кроме того, именно Каи предлагала Западу создать рестрикции для третьих стран, которые продолжают торговлю с Россией несмотря на западные ограничения. Так, она пыталась остановить так называемый "параллельный импорт". Как минимум остановить поставку определенных товаров в РФ.

Она заявила, что Европа, скорее всего, неосознанно торговала прямиком с Россией, а не третьими странами, что позволяло России получить выгоду от Европы. Каи хотела это все прекратить... Выступала с такими заявлениями на различных собраниях политиков, включая саммиты ЕС.

Но, вы знаете, бизнес и деньги это все другое. Когда эти ограничения мешают бизнесу, то они не так и важны, знаете... И, лицемерие у чиновницы определенно присутствует. Теперь, после скандала, она заявляет, что ничего не знала о бизнесе мужа, поскольку никогда не обсуждала работу семьи. Поэтому Каи надеется, что сумеет сохранить должность... А что там будет с мужем, похоже, ее не волнует, поскольку своя должность важнее.

Но, журналисты так просто не отстают. Как оказалось, Каллас в июне текущего года выдала мужу заем в размере 350 тысяч евро... Их он инвестировал прямо в компанию Stark Logistics, которая обходит санкции. Вы поверите в то, что жена выдала заем мужу на 350 тысяч евро не спросив его о том, куда он их потратит? Звучит... Как настоящая попытка обмануть общественность, дабы сохранить свой пост премьера.

Дабы сохранить доверие со стороны международного сообщества президент Эстонии просит Каи подать в отставку.