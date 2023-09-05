Хотя, учитывая, что в будущем выйдет PS6, творение Nintendo должно превосходить PS5.

Согласно информации инсайдера I’m a Hero Too, Nintendo активно работает над новой портативной консолью Nintendo Switch 2 и она не уступает в производительности своим конкурентам, как минимум в некоторых проектах. Отмечу, что инсайдер является проверенным, поскольку ранее его информация о японских играх подтверждалась. Таким образом верить его инсайду можно, но надеяться на "чудо" от Nintendo не стоит.

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Так, по словам инсайдера, новая консоль может запустить ремейк Final Fantasy VII с производительностью не хуже, чем это делает самая мощная консоль на рынке PlayStation 5.

Так, инсайдер опубликовал сразу несколько заявлений в сети и отметил, что девкиты (специальная версия консоли для разработки игр на нее) Switch 2 давно рассылают различным студиям для работы над играми. Также сообщается, что консоль получила возможность обратной совместимости, дабы ветераны могли поиграть в легендарные проекты на новой консоли.

Кроме того, инсайдер отметил, что новая консоль обладает не только увеличенной мощностью сравнимой с PlayStation 5, но и обладает новым типом картриджей и камерой. Также сообщается, что игра FF7 Remake должна войти в комплект с консолью.

Инсайдер в том же посте отметил, что проект Persona 6 задерживается. Теперь авторы игры не знают, когда тайтл точно выйдет, но в 2024 году его ждать не приходится. Однако это не единственный проект по франшизе. В ближайшем будущем нас ожидает несколько анонсов, считает инсайдер.

Среди прочего он сказал, что в следующем году нас ждет новая игра по вселенной "Соника". Собираются вернуться на рынок и серии Jet Set и Comix Zone. Ремейк Final Fantasy 9 также задерживается и вряд-ли сможет выйти в 2024 году, хотя это не исключено.

Инсайдер обладает и информацией о консоли от Sony. Так, он утверждает, что Square получила девкиты ожидаемой инсайдерами PlayStation 5 Pro. Таким образом ее могут представить уже в ближайшем будущем и инсайдеры о ней не врали... Хотя решение от Sony довольно спорное.

Порадовала портативная консоль Switch 2, которая при своих размерах позволит играть во все современные игры долгое время с нормальным FPS. Пока GTA VI не выйдет.