Первые новости о передаче снарядов с обедненным ураном появились на прошлой неделе.

Западное издание Reuters обладает информацией, что Соединенные Штаты планируют публично объявить о передаче украинским силам снарядов с обедненным ураном уже на следующей неделе. Эти снаряды должны будут попасть в новый пакет военной помощи Украины, дабы помочь украинским солдатам в ходе контрнаступления вести борьбу с российскими танками.

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Так, сообщается, что эти снаряды могут быть использованы с помощью американских танков Abrams. Их поставку в Украине ожидают в ближайшие недели. Первый десяток танков сразу отправится на линию боевого соприкосновения уже в сентябре. Эту информацию изданию Reuters официально подтвердили высокопоставленные американские чиновники.

Один из чиновников отметил, что новый пакет военной помощи включает в себя траты от 240 до 375 миллионов долларов. По всей видимости, Соединенные Штаты еще не определились с тем, что собираются включить в военную помощь сентября. Итоговая стоимость и содержимое пакета уточняется.

Похоже, что передачу самих снарядов с обедненным ураном уже утвердили в правительстве США и теперь ожидают, когда утвердят остальное. Как только это произойдет, будет официально объявлен новый пакет военной помощи.

Напомню, что Украина уже получила снаряды с обедненным ураном. В начале текущего года такого типа снаряды передала Украине британская власть. Однако из США это первая поставка такого рода. Штаты постепенно предоставляют Украине все более "разрушительное" вооружение, поскольку Штаты продолжают поставки запрещенных в большинстве стран мира кассетных боеприпасов.

Таким образом Соединенные Штаты хотят увеличить эффективность украинской армии в ходе контрнаступления и позволить солдатам наносить больше урона по российской бронетехнике. Ведь, такой снаряд позволяет легко пробить броню танка, и он самовоспламеняется в обжигающем облаке пыли и металла.

Тем самым Штаты смогут и продемонстрировать эффективность танков Abrams, которые приедут в Украину через несколько недель. Ибо, те же Leopard и Challenger 2 пока что не показали значимых результатов, а снаряды такого типа помогут показать "мощь" бронетехники США.