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Первые обзоры на Forza Motorsport появятся уже 11-го сентября
Разработчики вовсю работают над игрой перед релизом.

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Forza Motorsport от студии Turn 10 вовсю готовится к релизу 10 октября. Авторы пытаются создать максимальный ажиотаж среди аудитории и тех, кто обратил внимание, но все еще раздумывает над тем, взять ли ему тайтл.

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Так, студия Turn 10 проводит подобие рекламной кампании в социальных сетях. На том же YouTube можно найти десяток роликов от разработчиков игры, где они демонстрируют актуальный геймплей, качественные модели автомобилей, тюнинг и самое главное, что есть в этой игре — гоночные трассы. В большинстве своем показывают те трассы, которых раньше в проекте не было и они появились впервые.

Совсем недавно в сети опубликовали видеоролик с актуальным геймплеем игры, где показали то, как игру увидит рядовой игрок на консоли Xbox (к сожалению — графика не удивила, но от PC ждем большего и надежда не угасает).

И на следующей неделе нас ждет громкое событие, поскольку студия разрешит журналистам опубликовать свои предварительные обзоры на игру. Так, разработчики собираются снять эмбарго на обзоры за месяц до релиза проекта.

Так, Закари Бодди из издания Windows Central заявил, что сумел опробовать игру и оценить ее состояние в Лос-Анджелесе. По его словам, первый обзор выйдет 11-го сентября. Подробности он рассказать не решился, но видимо, нам подробнее раскроют новые детали проекта. Плюс ко всему создатели еще не рассказывали нам о новой одиночной кампании. Предварительный обзор, вероятно, должен будет осветить эту тему и подробно показать будущим покупателям плюсы игры.

Отмечу, что доступ к игре получил не только Закари. Так, в том же Twitter (X) пост опубликовал и Кольт Иствуд, создатель контента и известный энтузиаст Xbox. Он заявил, что получил доступ к проекту за месяц до официального релиза и имеет возможность протестировать все аспекты Forza.  Все мысли и предложения по улучшению он также озвучит 11-го сентября.

Сама Forza Motorsport готовится к релизу уже 10 октября на ПК и Xbox Series. Предварительная покупка тайтла доступна в Steam. Подписчики Game Pass смогут опробовать игру с первого дня после официального релиза.

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#forza motorsport #turn 10 #симкад
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