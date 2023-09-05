Ясно, что это были не "туристы" и посещали они базы не для "фоточек в соцсети".

Западное издание WSJ опубликовало "эксклюзивный" отчет, где говорится, что граждане Китая якобы часто посещали военные базы и другие различные секретные объекты американской армии под видом "туристов". Зафиксировано было более сотни посещений. Очевидно, что это было сделано не для "фоточек в социальную сеть", а связано с конфликтом между Соединенными Штатами и Китаем. Напряженность между странами только растет, поэтому каждое государство хочет получить максимальное количество секретной информации о слабостях противника. Ибо в случае войны победит тот, кто обладает большим количеством информации.

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Так, издание WSJ пишет, что в прошлом году МО Соединенных Штатов, ФБР и другие ведомства начали проверку в отношении несанкционированных посещений военных баз и других военных объектов "туристами" из Китая. Так, согласно отчету, большинство нарушений со стороны "туристов" происходило в сельской местности, вдали от туристических центров, аэропортов и мест, где любят отдыхать настоящие туристы. Очевидно, что китайские "туристы" приехали в США не отдыхать, а находятся в стране с более важной целью.

Так, издание WSJ сообщает, что было несколько инцидентов, когда граждане Китая были замечены близ военных объектов. Так, один раз таких "туристов" заметили в воде с аквалангом у Канаверал, где расположен Космический центр Кеннеди. Другой инцидент произошел во Флориде, где находится разведывательный центр в Ки-Уэстэ. Там неоднократно были замечены граждане Китая, которые купались выдавая себя за туристов и фотографировали военный объект.

Один из подобных инцидентов закончился плачевно для китайцев, поскольку в 2020 году нарушителей арестовали и признали виновными в незаконном проникновении на военно-морскую авиабазу в Ки-Уэсте. Срок получили трое китайцев.

Еще один "комичный" случай произошел на военной базе на Аляске. Тогда снова китайские "туристы" попытались попасть на Форт-Уэйнрайт мимо охраны, заявляя, что они якобы забронировали номер прямиком на военной базе в отеле. Издание пишет, что там находится ценная информация, поскольку на базе расположился отряд специализирующийся на ведении боевых операций в Арктике.

Ну а самое главное то, что такие случаи уже не редкость в США и их количество только растет.