Заявляется об "очередном" российском наступлении на Лимано-Купянском направлении.

Украинское министерство обороны сообщает, что российские военные планируют новое масштабное наступление на Лимано-Купянском направлении, где задействуют профессиональные десантно-штурмовые бригады.

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Такую информацию передает заместитель МО Украины Анна Маляр в эфире "телемарафона". Она считает, что российские силы продолжают готовиться к "очередному" масштабному наступлению, а украинские военные вместе с тем пытаются предугадать действия ВС РФ, дабы дать отпор и защитить занятые позиции и населенные пункты, оставив их под своим контролем.

Анна Маляр также заявила, что конфликт требует "интеллектуальных решений". Командование должно обладать умением глубоко анализировать ситуацию, чтобы просчитать действия противника и попытаться ввести его в заблуждение, дабы после этого предпринять контратаку и нанести "сокрушительный удар". Тем самым Маляр отметила, что к наступлению на Лимано-Купянском направлении готовится не только ВСУ, но и штабы командования, дабы быстро принимать необходимые решения.

Маляр заявила, что украинские силы активно работают для того, чтобы не дать российским военным продвинуться на Купянском и Лиманском направлениях. По словам заместителя МО Украины, сейчас российские солдаты сфокусировались на Лиманском и Бахмутском направлениях. При этом в районе Купянска наблюдается самое большое количество боев по словам Маляр. Она считает, что российские военные стоят перед целью взять Купянск и поэтому пытаются прорвать украинскую оборону.

Тем временем на Западе считают, что такая тактика используется, дабы украинские силы разделить и заставить командование ВСУ перекинуть часть войск на Купянское направление, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем. Недавно такое мнение высказало МО Великобритании. Там считают, что Россия пытается разделить ВСУ и заставить обороняться сразу между двумя направлениями — Ореховским и Купянским. Это попытка полностью остановить наступление украинских войск на южном направлении, считают в Великобритании и западные издания.

В Украине же считают, что российские военные накопили порядка 110 тысяч сил в районе Купянска и все они пойдут в будущем в атаку.