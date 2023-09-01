Украинские конструкторы заняты делом.

Западное издание NYT сообщает, что украинские конструкторы заняты делом и активно работают над созданием дронов, способных летать до 1000 километров и наносить удары по различным объектам. Всего в производстве находится до шести моделей различных беспилотников: от разведчиков до камикадзе.

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Издание пишет, что украинские силы добиваются успеха в разработках благодаря "стартапам". Маленькие компании получают деньги и экспериментируют с новыми военными разработками, пытаясь создать что-то поистине уникальное и эффективное. Если верить NYT, то конструкторы достигли некоторых успехов в этом деле и смогли придумать, как сделать дальнобойные дроны.

Один из политиков дал комментарии по этому поводу. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк сказал, что эти дроны в будущем помогут ВСУ наносить удары вглубь России. Сейчас люди видят так называемых "ранних пташек".

Тем временем Зеленский заявил, что украинские силы воспользовались дронами собственного производства и нанесли удар по цели на расстоянии в 700 километрах от места запуска. По всей видимости, таким образом президент Украины прокомментировал массовую атаку дронами по территории России прошлой ночью, когда дрон попал по аэродрому в Пскове и нанес повреждения четырем самолетам Ил-76. Последствия этого удара уже решили и все самолеты снова летают в штатном режиме, сообщила Росавиация.

Официально Зеленский про этот удар ничего не сказал.

Однако военкор Сладков считает, что у Украины есть возможность провести еще большую атаку дронами и российским военным необходимо подготовиться к будущим атакам с применением дронов. По всей видимости, ВСУ пытаются создать дальнобойное оружие, которое будет производиться прямиком в Украине и использоваться для ударов по территории России.

Впрочем, официальные лица Украины этого не отрицают и постоянно говорят о том, что как только конструкторы позволят наносить удары, то ВСУ будут наносить удары по территории России. Западное же вооружение украинские силы хотят направить на линию боевого соприкосновения.