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The Telegraph: Начинается новая холодная война, поскольку Штаты перебрасывают в Европу F-35 с ЯО
В Великобританию скоро прибудут две эскадрильи F-35, предназначенные для проведения тактических ядерных бомбардировок и способные собирать разведданные.

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Западная пресса считает, что сейчас мир входит в фазу новой холодной войны, поскольку Соединенные Штаты перебрасывают в Европу F-35, носители ядерного оружия.

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Так, издание пишет, что совсем скоро в этом году в Великобританию прибудут две эскадрильи F-35, предназначенные для проведения тактических ядерных бомбардировок и способные собирать разведданные. Журналисты считают, что самолеты остановятся на арендованной авиабазе Лейкенхит в Саффолке. К тому же, это так называемые самолеты-невидимки, которые просто так в какой-то регион не перебрасываются и очевидно, что у Штатов есть какие-то планы, с чем и связана переброска самолетов в Британию.

Данная авиация перебрасывается на территорию Британии на фоне того, как журналисты обнаружили документы Штатов о том, что ядерное оружие вполне может быть переброшено в Европу.

Также издание обладает информацией, что Конгресс Штатов получил запрос от ВВС США в размере 50 миллионов долларов на возведение некого "поручительского общежития" на авиабазе. И, термин "поручительство" в американской армии употребляют для обозначения ЯО.

Общежитие же является неким "складом" на авиабазе. По всей видимости, на территории Британии.

Аналитики пришли к выводу, что в этом "общежитии" расположат много солдат для контроля за ядерным оружием. Сейчас на базе находится порядка 6000 военнослужащих.

На данный момент на авиабазе военные используют устаревшие самолеты F-15. Они, к слову, также способны нести ядерное оружие, но куда менее совершенны и уязвимы в современных реалиях. На авиабазу перебрасывают 54 штуки F-35.

Источник журналистов сообщил, что F-35 - это более мощный самолет, который обладает повышенной дальностью полета и малозаметностью, что имеет важную роль при использовании ядерного оружия по противнику. Иначе уязвимый самолет быстрее будет сбит, нежели точно попадет по запланированной цели "бомбочкой".

Напомню, что на авиабазе Лейкенхит до 2008 года хранилось 100 ядерных бомб США. Когда ядерная угроза в Европе "утихла", то "бомбочки" вывезли.

И важно: МО США отказалось давать комментарии изданию Telegraph о том, будут ли размещены ядерные боеголовки там снова. А, как известно, молчание - знак согласия.

Издание считает, что все это признак того, что Соединенные Штаты вступают в новую холодную войну, которая, похоже, затронет Европу.

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#сша #великобритания #ядерное оружие #f-35 #холодная война
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