Если есть розовый, значит берем.

Совсем скоро пройдет официальный показ Iphone 15. И, инсайдеры на этом фоне начинают публиковать еще больше "подтвержденной" информации. Сегодня очередной инсайдер опубликовал фотографии Iphone 15 с различными расцветками в живую. Эти фотографии более детально показывают нам дизайн устройств и цвета, которые выбрала Apple в этот раз.

реклама

К слову, расцветки действительно оказались приятными. Базовая версия удивила.

Так, днями ранее портал MacRumors опубликовал фотографию со всеми расцветками для базовой и топовой версии смартфона. В первую очередь там отсутствовал розовый цвет, но был ярко-желтый и оранжевый. Также был насыщенный синий, бежевый и черный. Обещали еще и мятный.

Так, на фотографиях в живую расцветки несколько отличаются. Например, вместо оранжевого я отчетливо вижу оттенок розового, более пастельный цвет, на который очень приятно смотреть. Вижу также и мятный цвет, который обещал инсайдер Majin Bu. Хотя, насыщенность очень слабенькая. Синий цвет присутствует, но не такой насыщенный, как обещал нам портал MacRumors. Его можно даже спутать с оттенком пастельного фиолетового. Еще присутствует какой-то белый, но также отдающий в воздушный синий цвет. Ну и полностью черный... Тут и говорить не о чем. Черный везде черный, такой же как и публиковал портал MacRumors.

Оранжевый и желтый цвет на фотографиях инсайдера отсутствует. А вот дизайн похож. В живую он отсылает нас к iPhone 6s, даже размерами. Что называется, Apple решила вернуться к классике и порадовать фанатов. И к слову, дизайн действительно получился на удивление классным.

Рассмотрев устройство на фотографиях со всех сторон видно так называемую "премиальность". Видно, что новинка оснащена зарядником USB-C. Края мягкие и плавные, не будут врезаться в руку. Новинка оснащена алюминиевой рамкой, добавляющая премиальности. Видно достаточное количество динамиков и привычное расположение кнопок.

Отмечу, что Iphone 15 Pro ожидаются в таких цветах, как: серебристый, серый, черный и синий, без золотого варианта. По всей видимости насыщенный вишневый цвет отсутствует, который показывали инсайдеры месяцами ранее. Apple сделала ставку на мягкие ненасыщенные цвета.