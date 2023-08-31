Похоже, речь идет про удар по аэродрому в Пскове.

Зеленский сделал заявление, что украинские силы сумели успешно применить оружие украинского производства ударив по цели в 700 километрах от места запуска. По всей видимости речь идет про дроны украинского производства, которые ударили вчерашней ночью по территории России и долетели до аэродрома в Пскове, где в результате атаки начался пожар и были повреждены четыре самолета Ил-76.

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Отмечу, что аэродром как раз находится примерно в 700 километрах от северной границы Украины и это событие произошло недавно. Зеленский обычно дает свою реакцию на такие события спустя несколько дней.

Собственно, вчерашней ночью аэродром в Пскове подвергнулся массовой атаке дронами. Заявляется, что большая часть дронов была уничтожена силами ПВО. Однако на аэродроме был взрыв и пожар, в результате которого повредились четыре самолета Ил-76. После этого аэропорт временно прекратил свою работу для гражданской авиации. Сегодня последствия удара уже не ощущаются и Росавиация разрешила полет в штатном режиме. Несколько самолетов должны полететь запланированным маршрутом в Москву сегодня.

Однако военкор Сладков предупреждает, что Украина в будущем может атаковать снова, но уже большим количеством дронов. Зеленский на этот счет не высказался.

Зеленский отметил, что Украина начинает наращивать собственное производство, включая боеприпасы и дроны. Недавно была модернизирована противокорабельная ракета "Нептун", сообщили в СМИ.