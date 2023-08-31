А что, кто успел, тот и заработал.

Популярная игра позволяет получить доход не только разработчикам, но и тем, кто сотрудничает с ними. И, Bethesda частенько помогает "красному" производителю процессоров и видеокарт. Так, в честь Starfield были выпущены эксклюзивные версии Radeon RX 7900 XTX и Ryzen 7 7800X3D в стиле Starfield. Количество было ограничено и как всегда, люди, которые пытаются заработать на уникальности раскупили большинство видеокарт за считанные минуты. Теперь эти эксклюзивные комплектующие будут продавать за увеличенную цену на аукционах и различных сайтах типа eBay.

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Впрочем, это было ожидаемо. Так, представленная Starfield-версия комплектующих в августе была моментально раскуплена на старте продаж и уже появилась на сайте eBay в качестве лота-аукциона. Продавец подробно показал будущим покупателям дизайн железа и пояснил, куда потратит заработанные с лота деньги.

Так, продавец заверяет, что все полученные от покупателя деньги пойдут на благотворительность компании Mental Drive Inc. Она занимается популяризацией психического здоровья среди населения. Вполне полезное занятие кстати. Главное, чтобы продавец оказался честным, поскольку цена за лот дошла уже до почти четырех тысяч долларов.

Отмечу, что стандартную версию 7900 XTX в Соединенных Штатах можно приобрести за 999 долларов, а процессор 7800X3D без украшений на тематику игры за 449 долларов. В сумме это 1448 долларов. Коллекционный набор уже принес деньги и цена вырастет еще выше, поскольку лот закроется через пять дней в среду (а тогда кстати, состоится повсеместный релиз стандартной версии Starfield).

Уже 42 человека сделали свою ставку. Доставка идет через FedEx из Техаса.

Продавец подробно показал тематический набор. Так, видеокарта и процессор упакованы в тематические коробки с темой Starfield. Сам процессор, что логично, остался таким же как и серийная версия без украшений, изменилась только коробка. А вот видеокарта уже может похвастаться расцветкой в духе будущего тайтла.

Отмечу, что всего было выпущено 500 таких наборов. На данный момент в продаже появился только один.