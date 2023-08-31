Тогда как спикер ВВС ВСУ потребовал 60 штук.

В интервью португальскому телеканалу RTP президент Украины заявил, что Украине необходимо получить порядка 200 истребителей западного производства F-16, чтобы они принесли значимые результаты на линии боевого соприкосновения. На данный момент по словам Зеленского у Киева имеется соглашение с западными странами, которое предполагает поставку около 50 или 60 истребителей F-16.

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Но, со слов Зеленского, этого количества банально недостаточно для того, чтобы создать мощный воздушный флот, "который бы не давал России возможности доминировать в небе".

При этом для выполнения всех поставленных боевых задач на линии соприкосновения необходимо заполучить около 60 штук. Это количество поставят партнеры Украины с 99% шансом, поскольку было заключено соответствующее соглашение (по словам Зеленского), чего хватит Украине на первое время, считает спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат.

Юрий отметил, что такое количество истребителей позволит защитить небо по всей стране и направить авиацию в разные уголки государства на разные аэродромы. Допустим, поставят на каждую точку для обороны по два самолета. Игнат думает, что 60 штук вполне достаточно для этой цели.

При этом Игнат напомнил, что для замены всех советских истребителей Западу необходимо предоставить украинским силам около 128 истребителей. По всей видимости, такое количество самолетов есть у Киева на сегодня.

Напомню, что Штаты в этом месяце позволили странам Европы передать Украине истребители F-16. Первыми это сделают Дания и Нидерланды. Первая уже отчиталась о том, что начала активную фазу обучения украинских пилотов и начинает подготовку создания центров для обслуживания авиации на территории Украины.

Также намерены передать авиацию Норвегия и Румыния. В будущем, вероятно, это сделает и Великобритания, которая активно предоставляет Киеву самое современное оружие. Так, эта страна первой предоставила Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow, когда Штаты от такой идеи постоянно отказываются, несмотря на постоянные запросы от Киева.