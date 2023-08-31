Лицемерие США или просто бизнес?

Соединенные Штаты продолжают показывать свое настоящее отношение к китайскому правительству и Тайваню. Оно простое. Тайвань остается независимым от КНР, а Штаты сотрудничают с тайваньским правительством и укрепляют армию острова, подвозя туда свое западное вооружение. По крайней мере, такую политику продолжает американское правительство, поставляя туда свое вооружение.

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Соединенные Штаты сегодня снова нарушили политику единого Китая, которую они все еще признают. По мнению США, на официальном уровне Тайваня не существует, а КНР — настоящий Китай. Но при этом Штаты поддерживают Тайвань всеми способами.

Так, издание Reuters сообщает, что Джо Байден одобрил выделение порядка 80 миллионов долларов на то, чтобы тайваньские власти закупили западное вооружение в рамках программы иностранного военного финансирования для укрепления обороноспособности страны от военного вторжения (Китая).

В самом документе Штатов говорится, что все средства пойдут исключительно на то, чтобы укрепить самооборону Тайваня и улучшить защиту сил безопасности в море. Но, как известно, под защитой Штаты имеют в виду ракеты, авиацию, корабли и многое другое, что используется в том числе для атаки.

Отмечу, что данная помощь в рамках программы FMF - безвозмездная, никаких долгов не будет и возвращать средства за это оружие не понадобится. Американское вооружение прибудет на Тайвань бесплатно, главное - продолжайте помогать нам (Штатам) в борьбе с КНР и ее экономикой.

Отмечу, что программа FMF используется для помощи только тем странам, которые признанны. А Тайвань, по факту, на данный момент, Штатами не признается, поскольку Штаты на официальном уровне придерживаются политики одного Китая. Сейчас Штаты ее же нарушают всеми методами. Китай продолжает считать Тайвань своей территорией и напоминает США, что необходимо придерживаться принятой политике единого Китая.

Какова реакция Китая на эту помощь? Увидим, но, похоже, без масштабных военных учений здесь не обойдется, поскольку Штаты переходят "все границы".