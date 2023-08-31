До сегодняшнего дня в Европе проходили подготовительные мероприятия для начала обучения пилотов ВСУ.

Сообщается, что Главком ВСУ Залужный провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Королевства Дании генералом Флеммингом Лентфером. В ходе этого разговора обсуждались вопросы о подготовке пилотов ВСУ для управления западными истребителями F-16, а также решались вопросы логистики связанные с этими самолетами. Залужный отметил, что он также обсудил процесс обучения инженеров в Дании — он идет успешно.

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Так, Главком по итогам телефонного разговора опубликовал пост в сети о том, что первые пилоты уже готовы приступить к летной подготовке на F-16, поскольку они успешно прошли все подготовительные этапы. Сейчас начинается главный этап обучения, а также самый сложный и долгий. Считается, что такими темпами украинские пилоты смогут впервые вылететь на линию боевого соприкосновения на F-16 только в следующем году летом.

Ко всему прочему Залужный обсудил с генералом и вопросы логистики. Так, по словам Главкома ВСУ, уже были приняты некие договоренности, предусматривающие решение вопросов логистики, обслуживания и ремонта F-16 непосредственно на территории Украины.

Это необходимо украинским властям, поскольку западная авиация требует большего обслуживания, нежели советские истребители. Украине придется чаще ремонтировать F-16 после боевых вылетов и тратить больше денег. Это плата за повышенную эффективность и возможность использовать все западные ракеты.

Сообщается, что один час боевых полетов будет стоить Украине порядка 27 тысячи долларов и еще 16 часов обслуживания в специализированных центрах. Чтобы сократить время обслуживания, похоже, было принято решение открыть такие центры прямо в Украине, дабы не передавать самолеты на ремонт в Польшу и далее в Европу, как сейчас делает ВСУ с танками немецкого производства.

Напомню, что Дания согласилась передать украинским силам 16 западных истребителей F-16. Ко всему прочему, эта страна одна из первых начала обучение пилотов, поэтому и раньше остальных выпустит подготовленных бойцов.