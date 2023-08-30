События прям очень похожи... Где там реакция США?

События в Габоне очень похожи на те, которые были в июле в Нигере. Посудите сами: военный переворот, осуждение со стороны Европы и Африканского Союза (ждем еще США и ECOWAS для полноты картины, но учитывая их отношение к путчистам в Нигере, к путчистам из Габона оно будет аналогичным), изгнан президент после выборов на повторный срок и все это приправлено антиколониальной политикой путчистов в отношении Франции. Ну прям таки сценарий похож, посмотрим, как события будут развиваться в Габоне и как скоро будет военное вторжение, если будет.

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Так, Африканский Союз заявил, что военные в Габоне должны послушать остальной мир и вернуть демократический конституционный порядок в стране, отдать власть тому, кого выбрал народ, то есть свергнутому президенту. При этом путчисты должны обеспечить полную безопасность президенту и его семье, никакого насилия и полная свобода. При этом союз решительно осуждает события в Габоне, а участники союза следят за ситуацией.

Военным как минимум, необходимо гарантировать полную безопасность семье и самому президенту, - отмечает Африканский Союз. Отмечу, что Африканский Союз призвал стороны конфликта мирно урегулировать проблему без насилия. Отмечается, что необходимо быстро вернуть демократический порядок в стране.

Точно такое же отношение у союза и к событиям в Нигере. Так, этот союз категорически против военного вторжения, но при этом считает, что путчисты поступают неправильно, свергнув президента после демократических выборов. Союз может обеспечить помощь в решении конфликта мирным путем. Хотя, он предлагает именно вернуть свергнутого президента.

Напомню, что сегодня ночью появились новости об успешном перевороте в маленькой стране в Центральной Африке — Габоне. Группа военных захватила власть и направила президента под домашний арест в свою резиденцию. Путчисты объявили результаты выборов президента сфальсифицированными.

Так, по результатам президент Али Бонго Ондимба набрал 64% поддержки. Он находится у власти уже 14 лет и мог бы снова стать президентом, но военные...

Границы страны уже закрыты, как и порт в столице. Все институты власти распущены, но набираются новые в соответствии с указом путчистов. Это уже восьмой успешный переворот в Африке с 2020 года, который направлен против Запада и Франции. Франция может потерять много нефти, если не справится с путчистами в Габоне.