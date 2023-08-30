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Министры обороны стран ЕС поддержали военное вторжение ECOWAS в Нигер
Любая мера, включая военное вторжение необходима, считают в ЕС.

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Уже прошел целый месяц после переворота в Нигере. Самые активные действия и заявления политиков прекратились. В целом ситуация еще не стабилизировалась, но постепенно опасность военного вторжения сходит на нет. К этому еще и присоединились путчисты из Габона, где Франции также придется принимать соответствующие меры для сохранения контроля над страной. В общем в Африке для Запада много проблем.

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Однако министры обороны стран ЕС поддержали позицию ECOWAS по Нигеру в ходе неформальной встречи в испанском Толедо. Там Европа обсудила ситуацию в Нигере. Боррель, глава европейской дипломатии выразил поддержку сообществу стран Западной Африки ECOWAS, которое поддерживает военное вторжение и наказание путчистов путем насилия.

Так, утверждается, что Европа обсудила переворот в Нигере и его последствия для мира в целом. И, Европа готова поддержать все принятые Западной Африкой решения для того, чтобы решить проблему в Африке. Поэтому все меры ECOWAS будут приняты и поддержаны.

Боррель уточнил, что Европа поддерживает любую инициативу ECOWAS по ситуации в Нигере, включая военное вторжение. Но, перед вторжением, конечно, Западная Африка должна попросить разрешения у Европы. С большей вероятностью она будет согласна, но для вида рассмотрит требование.

Жозеп заявил, что "если нас будут просить прыгнуть в окно, мы этого делать не будем".

Тем временем путчисты в Нигере продолжают свою антиколониальную политику в отношении Франции. Сегодня вышло заявление от путчистов, где сообщается, что они аннулировали все соглашения с Францией в сфере безопасности. По всей видимости, скоро путчисты потребуют Францию вывести свои войска из страны, как это было в Мали и Буркина-Фасо после переворота.

Франция на это свою реакцию еще не дала. Но, похоже, политики не очень довольны таким развитием событий, поскольку постепенно Запад теряет контроль над регионом и ситуацией в целом. Время играет не на стороне Запада.

Плюс ко всему, путчисты, видимо, все меньше опасаются военного вторжения, поскольку сегодня был отменен комендантский час, который действовал в стране с момента свержения президента Базума с 27 июля, сообщает издание Al Arabiya.

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#франция #нигер #путчисты
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Что значит "сбит". На обломках нет следа поражающей части какого-то ПВО. Хватит нести этот ЦИПСОйдный бред. Бомбу именно что подложили в самолёт.
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