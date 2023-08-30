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Создатели Cities Skylines II обещают максимально реалистичный и живой мир, но есть нюанс
А как такое оптимизировать могут?

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С каждым днем мы приближаемся к дню релиза легендарного градостроя Cities Skylines II от компании Paradox. Начнем издалека. Игра создана на Unity. Многое перенесено с первой части проекта, которая вышла еще в далеком 2015 году. Хотя, ванильная версия второй части выглядит куда живее и больше, чем ее предшественница. Судя по видео от разработчиков, контента будет существенно больше, а с дополнениями игра разрастется до невиданных масштабов (надеемся).

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И, новый дневник разработчиков поведал нам о живом и реалистичном мире на сотни тысяч жителей, которые сами выбирают куда ехать, что делать, как отдыхать, где работать, вызывать ли службу спасения и тому подобное. На улицах можно увидеть внезапные аварии (ДТП), а стихийные бедствия будут влиять на всех жителей в городе и на их будущее. Короче, живой мир, где каждый, внимание, каждый человек будет иметь значение.

Его жители будут самостоятельно выбирать свою деятельность изо дня в день наполняя ваш город. Таких жителей в совокупности будет до 150 тысяч. Вероятно, и больше, но это будет тормозить даже на мощных ПК. Сами создатели пока что такое количество не демонстрировали. В их роликах максимум было 150 тысяч человек. Но, обладатели мощных компов смогут показать нам и миллион с лагами.

И, да, заявление и видео разработчиков очень интересное, продает нам игру после просмотра ролика. Однако есть нюанс. Все это дело необходимо оптимизировать, а мы можем вернуться к истокам — первой части, которая имела некоторые проблемы с этим делом. Дело в том, что на слабых компьютерах игра начинала тормозить уже на десятках тысячах жителей. А мощные компьютеры могли позволить вам дойти до сотни тысяч. Город миллионник же построить без тормозов было практически невозможно.

И, учитывая такой реализм, который предлагают нам создатели второй части — это, невозможно нормально оптимизировать без срезания углов на Unity. Если бы "параходы" перешли к Unreal Engine, надежды еще бы оставались, но сейчас их практически нет.

Скорее всего, каждый житель не настолько уникален, как пытаются доказать нам разработчики. Либо жители поделены на группы, либо их будут делить по районам, каким-то характеристикам и факторам, что называется срезанием углов. Ибо просчитать сотню тысяч жителей в реальном времени не сможет даже самый лучший процессор.


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#градострой #cities skylines ii #cities skylines 2
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А в чём тут неправда? Заметьте - в статье прямо написано: ядексом пользуются менее чем 25%, а хромом - все 45%. Другое дело что автырь как уж на сковордке извивался, пытаясь это замаскировать.
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kitava
19:39
Что значит "сбит". На обломках нет следа поражающей части какого-то ПВО. Хватит нести этот ЦИПСОйдный бред. Бомбу именно что подложили в самолёт.
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Dimkovski
19:15
Полагаю будет примерно как в GTA V с машинами, когда на горе стоишь, и смотришь на город - машины упорядочено изображены огоньками, а когда приближаешься - уже самостоятельные единицы техники
Создатели Cities Skylines II обещают максимально реалистичный и живой мир, но есть нюанс
_Mr_Roman_S_
19:15
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