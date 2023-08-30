В Нигере пока что не подняли, хотя тот президент тоже просил.

Сообщается, что в Габоне произошел военный переворот. Президент после выборов в субботу был свергнут и помещен под домашний арест мятежниками. Границы были официально закрыты, как и порт в столице страны. Путчисты заявили, что отныне страна переходит под их контроль и начинается "стабилизационный период". Начался набор политиков, которые поддерживают путчистов.

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Президент Али бен Бонго Ондимба находится под домашним арестом в своей резиденции, пишет издание AP. И, похоже, он имеет доступ к телефону и интернету, ибо смог выложить довольно провокационное видео, где потребовал Запад "поднять шум" в связи с событиями в стране. Если переводить на нормальный язык, то он запросил у Запада поддержку и вторжение в страну, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию и позволить ему вернуться к власти по результатам "честных" выборов в стране.

Президент также отметил, что действительно находится в своей резиденции (да и по обстановке на видео видно, что место роскошное). Правда, президент оторван от реальности и не знает, что сейчас происходит в стране и чем заняты путчисты.

Президент Габона отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права, отметил глава путчистов.

Издание AP отмечает, что сейчас президент находится в окружении своей семьи в безопасности, имеет круглосуточный доступ к врачам и еде. Однако один сын пострадал чуть сильнее президента, поскольку был арестован за государственную измену.

Отмечу, что сегодня военные по национальному телевидению Габона отменили результаты прошедших в субботу президентских выборов. На них победил Али Бонго Ондимба, набрав 64% голосов. Он управлял страной с 2009 года и мог бы вернуться на свой пост в третий раз. В целом семья Али Бонго Ондимба управляет страной начиная с 1967 года, то есть 56 лет.

По всей видимости, главный соперник Али уже устал от этого и просто решил с помощью военных прекратить правление семьи. Он назвал выборы сфальсифицированными.

Пока что мы не знаем всю правду и не узнаем, поскольку Али является сторонником Франции. Он постоянно посещал страну и поддерживал Запад. Чисто фактически, это могла быть настоящая монархия с правлением одной семьи и "выборами" для вида. Но это если верить словам путчистов, которые ведут антиколониальную борьбу против Франции.