Ждем теперь реакцию Китая на это.

Запад начинает играть в опасную игру с Китаем, поскольку китайская сторона твердо намерена контролировать Тайвань и не собирается его отдавать Соединенным Штатам. Но сюда вмешалась Великобритания... Ведь сегодня британский парламент впервые признал Тайвань независимым государством.

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Так, утверждается, что комиссия по иностранным делам парламента Великобритании использовала для описания Тайваня слово "государство", что означает, что страну признают как независимую. До этого момента Британия избегала этого слова в отношении Тайваня, чтобы не нарушать отношения политики единого Китая. Теперь, получается, Китая — два.

Напомню, что в мире официально признали Тайвань только 13 государств. Признают Тайвань лишь маленькие государства, которые не имеют особых торговых отношений с Китаем и не зависят от него так же, как, например, США. Но в нынешних условиях Штаты все чаще рискуют и пытаются отбросить Китай в экономическом развитии. Тайвань в этом может помочь.

Напоминаю, что Китай считает территорию Тайваня своей. Как бы там засели мятежники, которых необходимо привлечь к ответственности. А мятежники не могут иметь дела с другими государствами, тем более с США. Когда американские политики посещали Тайвань, то возле острова проходили большие военные учения с использованием кораблей, авиации и танков (несколько раз). И Пекин, и Тайбей придерживаются политики "одного Китая", согласно которой существует только один Китай. Пекин постоянно об этом напоминает.

Тем временем министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли собирается посетить КНР на этой неделе. Это первый раз за долгое время, когда высокопоставленный британский чиновник отправился в КНР на встречу. Считается, что эта встреча связана с тем, что отношения между странами значительно ухудшились в последнее время.

При этом официальные лица пишут, что МИД Британии должен продемонстрировать твердую поддержку Тайваня на встрече с политиками из КНР. Соответственно, ему необходимо будет нарушить политику единого Китая прямо на встрече в КНР.

На это событие вскоре может отреагировать и правительство КНР. Давайте угадаем, как... Пройдут очередные массовые военные учения близ Тайваня с угрозами вторгнуться на остров? Вполне вероятно, что все так и будет. Хотя, Китай пока что более спокойной реагирует на посещение американцев Тайваня.