Сообщается, что это промежуточная цель ВСУ, а основная — все так же Крым.

Visegrad опубликовало новую карту происходящего на линии боевого соприкосновения в районе Работино, Запорожская область. И, на Западе считают, что Зеленский уже выбрал новую промежуточную цель контрнаступления в этом районе — село Вербовое, что совсем недалеко от другого населенного пункта Работино.

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Так, в Украине заявляют, что смогли достичь успехов в Работино и сумели взять населенный пункт под контроль. Заместитель МО Обороны Украины заявляет, что после Работино войска двинутся дальше к оборонительным рубежам российских военных, что к юго-востоку от Работино. В Украине говорят, что ВСУ продвигаются в направлении Новопрокоповки.

Издание Newsweek считает, что следующая промежуточная цель — село Вербовое, что примерно в 20 километрах от Работино на Восток. Карта проукраинского европейского издания Visegrad демонстрирует, что украинские силы начали движение в район этого населенного пункта. Об успехах заявил и украинский генеральный штаб ВСУ. Так, на карте отмечают, что украинские силы взяли Работино и поменяли движение на Восток. Институт ISW посмотрев на спутниковые снимки также утверждает, что украинские силы поменяли направление и пытаются атаковать в направлении Вербового.

Один из западных аналитиков заявил, что контроль над Работино и Вербовым позволит Украине достичь целей контрнаступления и продвинуться дальше на юге. Он также отметил, что основная цель украинской власти основываясь на последних данных с линии соприкосновения — перерезать сухопутный коридор с Крымом. Впрочем, это не новость, поскольку украинские власти давно заявили, что желают дойти до административных границ Крыма, создать блокаду и обстреливать полуостров долгое время, пытаясь "торговаться с Россией" за территорию без военных действий на самом полуострове.

Аналитики считают, что контрнаступление ВСУ может показать успехи зимой, если ситуация на линии соприкосновения не изменится из-за неожиданных действий от любой из сторон. Тем временем, это неожиданное действие может быть наступление РФ на Купянском направлении. Издание NYT отмечает, что таким образом украинским силам придется выбирать между наступлением и обороной Купянска, если Россия продолжит давление на Востоке.

Отмечу, что Балицкий опроверг заявление украинской стороны и утверждает, что Работино не находится под контролем ВСУ. Немецкое издание BILD в свою очередь утверждает, что ВСУ и вовсе дошли до основной линии обороны и прорвали ее.