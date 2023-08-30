Украина хочет продолжать контрнаступление, но ей необходимо оборонять Купянск и наоборот для России, которая атакует Купянск и обороняется в районе Запорожья.

Российские военные продолжают наступление в районе Купянска, пытаясь прорвать оборону украинских военных. Об этом также сообщают командующие ВСУ, заявляя о тяжелой ситуации в том районе и то, что там ведутся сложные бои, в том числе, против бронетехники. И, NYT пишет, что на этом фоне у обеих сторон конфликта появился трудный выбор, который необходимо сделать. Это, либо продолжать наступление, либо перекинуть резервы на оборону. NYT считает, что России и Украине сложно выбрать место, куда направить подкрепление, поскольку линия боевого соприкосновения растянулась на сотни километров и везде ситуация по своему тяжелая.

реклама

Так, российские военные продолжают наступление на Купянск. Издание пишет, что ВС РФ поставили Купянск как цель наступления и теперь не откажутся от нее. Издание считает, что это ход, который побудит украинские силы перебросить часть резервов в район Купянска для обороны населенного пункта, что приведет к тому, что украинским военным придется менять свою тактику контрнаступления в Запорожье и замедлить его темп, а то и вовсе остановить из-за недостатка резервов.

При этом NYT считает, что в свою очередь украинская власть пытается использовать такую же тактику на Запорожском направлении, кидая туда свои резервы, чтобы заставить российских военных перебросить свои резервы уже в район контрнаступления ВСУ, отменив Купянское наступление.

NYT отмечает, что такая тактика работает, ибо российские войска сумели продвинуться вперед в районе Купянска и ВСУ отдали приказ перебросить дополнительное подкрепление в регион, чтобы сдержать наступление. Резервы идут прямиком из района основного контрнаступления ВСУ, где резервы как никогда важны им.

Резников заявил, что ВС РФ, кажется, добились некоторого прогресса вокруг Купянска. - NYT.

На этом фоне Запад предлагает Украине сфокусироваться на южном направлении, чтобы добиться поставленных целей в ходе контрнаступления (дойти до Мелитополя и Токмака, а также увидеть границы Крыма). Запад предлагает Зеленскому пожертвовать Купянском, но тот отказывается, заявляя, что собирается продолжать оборону Купянска и перебрасывать туда резервы, пишет NYT.

Видимо, Запад предлагает Украине попробовать пойти в рывок, чтобы заставить Россию перекинуть свои резервы для усиленной обороны. Западу кажется, что такая тактика принесет успех и сработает, а в районе Купянска ситуация все равно будет тяжелой, если просто продолжать обороняться. Так, МО Великобритании считает, что существует реальная вероятность того, что Россия увеличит интенсивность своих наступательных действий на северо-востоке. Считается, что успешное наступление РФ позволит ей использовать реку Оскол как барьер и преграду для новых атак со стороны ВСУ.