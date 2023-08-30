Нет, ну вы же хотите получить новинку первыми в руки из Европы?

Перекупы не спят. После того как появилась информация о грядущей презентации устройств Iphone 15, перекупы начали активно создавать свои объявления в сети. Авито не стал исключением, поскольку часами ранее на площадке можно было найти порядка сотни объявлений, где продавцы обещали передать покупателю новинку в целости и сохранности в первые дни продаж, доставив ее из Европы. Были разные модели и цвета.

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Так, продавцы обещали, что привезут новинку очень быстро из таких стран, как ОАЭ и Япония. В общем выбор есть. Но, ценник на некоторые модели удивляет.

Начнем с того, что продавцы просят предварительную оплату за заказ. Так, одни просят у вас порядка 30 тысяч рублей... Вполне демократичная цена, учитывая ценник на саму новинку. Некоторые просят 150 тысяч рублей... Но это, конечно, если брать самую "жирную" версию новинки, цена которой доходит до 156,5 тысячи рублей (Iphone 15 Ultra). Цена же на базовую модель Iphone 15 - порядка 96 тысяч рублей.

Один "честный" продавец запросил у покупателей миллион рублей. Правда, его быстро заблокировали.

МТС также присоединился к лагерю перекупов и предлагает заказать новинку, предварительно заплатив 50 тысяч рублей. Хотя здесь хотя бы доверие имеется.

Можно смело сказать, что популярность устройства начинает существенно расти перед презентацией. С каждым днем желающих приобрести смартфон будет все больше. А в момент начала продаж, похоже, мы снова будем наблюдать за тем, как фанаты яблочной продукции побегут в магазины стоять в очередях за магической новинкой, которая принесет "столько нового". Россияне отставать от мирового тренда не желают, поэтому также собираются потратиться на новинку. Иногда рискуя деньгами, покупая устройство через авито с предоплатой.

Впрочем, шутников на таких сайтах тоже много и не исключено, что многие объявления являются "липовыми". Но и то, что такие продавцы желают заработать больше, чем официальные продавцы, тоже факт.

Сама презентация пройдет 12 сентября. Приглашения начали рассылать. Нам покажут iPhone 15, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 и AirPods Pro с USB-C. Новинка должна будет нас удивить, поскольку пятнадцатая версия обладает существенным количеством обновлений. Скажем, хотя бы переход на новый стандарт зарядника, который включает в себя Fast Charge.

Отмечу, что все объявления о продаже Iphone 15 на авито будут блокироваться,- заявили создатели площадки.