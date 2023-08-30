В США считают, что это побудит Россию сократить добычу нефти.

В Соединенных Штатах политики находятся перед трудным выбором, который повлияет на мировую экономику и ценник на нефть в остальных странах. Это напрямую связано с принятым в Штатах потолком цен на российскую нефть. Сейчас, Штаты официально приняли ограничение, которое запрещает торговать российской нефтью по цене выше, чем за 60 долларов за баррель. Хотя, это ограничение, по информации FT, обходится благодаря Индии и повышению цен на доставку. Как бы, официально цена то на нефть 60 долларов, а на деле получается приблизительно 70. Штаты с этим ничего поделать не могут, отметило FT.

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На этом фоне украинские власти видят, что потолок цен на нефть мало повлиял на состояние экономики РФ. И, Украина просит Соединенные Штаты ввести новое ограничение, которое обойти будет почти невозможно. Речь идет про потолок цен в размере 30 долларов за баррель, вместо 60 долларов. Однако это ограничение может вызвать множество проблем в мире и с экономикой самих Штатов, поэтому чиновники с Запада опасаются применять такое ограничение, пишет издание WP.

Так, сообщается, что Вашингтон боится понижать потолок цен, поскольку это может побудить Россию добывать меньше нефти, что в свою очередь значительно повлияет на ценник нефти по всему миру. Это, как пишется, "взбудоражит мировую экономику" перед выборами в Штатах 2024 года, где проиграв, демократы полностью потеряют контроль над конфликтом в Украине. А я напомню, что республиканцы всячески пытаются отменить военную помощь, потому Байден ограничен в своих возможностях и ищет методы, которыми мог бы помогать Украине в случае поражения на выборах. Добивать свою популярность в таких условиях ни Байден, ни демократы, совершенно не желают.

Кроме того, такое ограничение необходимо согласовывать с европейскими союзниками, что может серьезно повлиять на военную помощь Украине, вплоть до ее отмены Европой. Тем более споры в Европе продолжаются и некоторые страны все чаще выступают против военной поддержки ВСУ.

Отмечу, что по официальным данным Международного энергетического агентства, доходы Российской Федерации от экспорта нефти и нефтепродуктов упали почти вдвое год к году. Таким образом, официально, потолок цен якобы работает.