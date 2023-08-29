А к этому моменту в США могут начаться выборы президента.

WSJ пишет, что гарантии безопасности Украине от США будут предоставлены не ранее 2024 года, а также могут быть отменены новым президентом после выборов (Трампом или другим республиканцем).

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Так, издание считает, что все гарантии от стран G7 не смогут быть предоставлены ранее 2024 года. Издание ссылается на неназванного французского чиновника, который знаком с ситуацией. Сейчас только две страны активно ведут переговоры о гарантиях: Соединенные Штаты и Великобритания. Но и это не поможет завершить обсуждение по этому вопросу в текущем году.

По словам чиновника, Франция начнет переговоры по гарантиям безопасности в ближайшие недели. Это будет первый раунд переговоров. Таких раундов будет несколько. В то же время Германия только начинает анализировать риски и выгоду от гарантий безопасности. Возможные способы оказания поддержки Украине при условии договора еще неизвестны.

Запад не знает, чем помогать Украине, если гарантии безопасности все таки будут предоставлены. Это также связано с тем, что на Западе все чаще спорят о том, стоит ли продолжать Украине поставлять военную помощь, тратя на это дело миллиарды долларов. Именно эти споры предопределят дальнейший ход обсуждений по вопросу гарантий. Если Европейский союз не сможет сойтись во мнении о дальнейшей поддержке Украины, то и гарантий как таковых дать не получится. Штатам же необходимо договориться с республиканцами, которые набирают популярность среди населения и лидируют в опросах по выборам 2024 года.

Издание пишет, что будущий президент от республиканцев сможет отменить данные гарантии Украине, что означает конец военной помощи. Байден этого опасается и рассуждает, как возможно предотвратить такой ход событий.

По мнению журналистов, гарантии могут снизить общую эффективность военной помощи, предоставляемой Киеву.