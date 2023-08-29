Этот процесс сложнее, чем казалось.

Западное издание CNN пишет, что украинские власти столкнулись с серьезными проблемами при вводе американских истребителей F-16 в строй, поэтому процесс ввода их в действие существенно затянется. Виноваты тут не только пилоты, которые будут обучаться до конца лета.

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Эксперты считают, что американские истребители F-16 - идеальная платформа для украинских ВВС, которая поможет достичь успехов в ходе наступления и сравнять силы в небе с Россией. Но, поскольку эти истребители никогда не сталкивались с российскими средствами ПВО, процесс ввода истребителей в действие может затянуться. Эксперты предупреждают, что быстрый ввод истребителей в действие может значительно ухудшить эффективность. Необходимо соблюдать "баланс" между скоростью и подготовкой к боям в небе.

При этом издание отметило, что потребность Украины в истребителях F-16 - критическая, поскольку российская авиация контролирует небо и наносит серьезный удар по украинским силам, которые предпринимают попытки проводить наступление на Запорожском направлении. И, скорость ввода истребителей в действие зависит от многих факторов.

Так, плюсы истребителя в том, что этот самолет может "работать" с различными системами вооружения. А учитывая, что Украина в большинстве своем использует американские ракеты и другие производства НАТО, то это выгодно для ВСУ. Плюс истребитель многофункционален: может прикрывать войска с воздуха, атаковать наземные цели, вести бой за небо против других самолетов и перехватывать ракеты до момента поражения цели, выполняя функцию ПВО.

К тому же истребитель постепенно выводят европейские ВВС заменяя его новыми вариантами, а для Украины F-16 идеально подойдет. Поставки могут быть быстрыми и крупными. Запчастей на рынке — достаточно.

С другой стороны есть и минусы для Украины. В первую очередь эти самолеты негде ремонтировать, а в стране отсутствует инфраструктура для их поддержки. А общий результат от поставок зависит от количества переданных истребителей.

Украинские власти считают, что две эскадрильи по 12 самолетов переломят ситуацию на линии боевого соприкосновения. Но, западные эксперты считают, что необходимо чуть больше самолетов, поскольку в первые дни украинцам придется научиться бороться с российской системой ПВО на новых истребителях.

Так ситуация может быть похожа на ту, когда украинские силы начали контрнаступление с использованием Leopard и понесли потери из-за неправильного их применения.