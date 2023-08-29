Украинские силы хотят создать блокаду полуострова и обстреливать его с артиллерии.

Издание Kyiv Post пишет, что Украина приняла новую тактику в отношении полуострова Крым. Так, теперь украинские силы планируют выйти к границам полуострова и создать для него блокаду, перекрыв поставки с земли и разрушив Крымский мост. Далее Украина планирует обстреливать полуостров из артиллерии и с помощью дальнобойных ракет. После этого украинские силы хотят зайти в Крым и начать бои за него, - заявил Владимир Зеленский.

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Зеленский считает, что украинские силы, создав блокаду, вынудят российских военных уйти с полуострова, поскольку постоянная угроза разрушения Крымского моста якобы будет морально давить на военных. Так Зеленский дал понять, что планирует "идти до конца" и попробует получить контроль над Крымом.

Он заявил, что если ВСУ дойдут до административных границ с Крымом, то Украина сможет давить на российское правительство и требовать "демилитаризацию" в районе Крыма. Он считает, что это наилучший сценарий развития событий для украинских властей.

Теперь Украина постепенно отказывается от будущего вторжения на сам полуостров с использованием военной техники и солдат. ВСУ хотят попробовать давить на РФ морально, перекрыв поставки на полуостров. В целом, такое же мнение впервые мы услышали несколько месяцев назад. О возможной блокаде заявил один из украинских чиновников. Тогда он говорил, что имеет смысл попробовать выйти к границам Крыма и после создания блокады подождать "некоторое время", ибо это может принести успехи без потерь.

При этом Зеленский все также планирует вернуть Крым "силой", пишет издание Kyiv Post.

Но украинские чиновники постепенно меняют свою "жесткую" позицию в отношении Крыма на более мягкую. Теперь украинские власти хотят вернуть под контроль полуостров, в долгосрочной перспективе минимизировав потери и обойдясь без "рывка" с использованием военных, как украинское командование пыталось сделать в районе Запорожья.

Первый шаг по словам украинских властей, это использование ракет и артиллерии для ударов по российской инфраструктуре. Они назвали этот этап эффективными "военными действиями" против объектов и войск российской армии в Крыму.