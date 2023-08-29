Споры между западными странами мешают продолжать поддерживать Украину.

Западное издание FT пишет, что военная помощь Украине находится на грани срыва, поскольку западные страны - члены Европейского союза, постоянно спорят о бюджете на помощь и не могут договориться. Напряженность с каждым днем растет, а военная помощь, наоборот, рискует быть отмененной.

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Так, Брюссель запросил дополнительное финансирование Украины в общей сложности на 86 миллиардов евро. Вместе с этим в Европе обсуждают возможность поддержки Украины в течение четырех лет. На это дело планируется выделить порядка 20 миллиардов евро. И этот дополнительный запрос поставил в тупик некоторых членов Союза, вызвав споры на Западе. По мнению некоторых чиновников, это слишком большие суммы, и помощь необходимо сократить.

Плюс ко всему, увеличению военной помощи мешают малые успехи украинской армии в ходе контрнаступления, отмечает издание FT. Чиновники увидели много поставок, но не заметили существенных успехов, которые были обещаны еще летом текущего года.

В тех же Штатах оппозиция выступает категорически против финансирования Украины. Байден не может продвинуть свой закон и получить одобрение. Необходимо побеждать в спорах и убеждать население в том, что это действительно необходимая трата для хорошего будущего.

На этом фоне споры добрались и до Европы. Поэтому Брюссель хочет принять пакет военной помощи, рассчитанный на четыре года, чтобы споры не смогли резко прекратить помощь Украине, а обязали членов постепенно выплачивать средства. Это получаются "гарантии безопасности" Украине от Европы. Соединенные Штаты, кстати, тоже планируют подписать такой договор, чтобы защитить военные поставки от республиканцев, которые хотят их отменить и лидируют в опросах по выборам 2024 года.

Издание FT сообщает, что в основном сопротивление оказывают чиновники из Германии и Нидерландов. Они упоминают и то, что большие траты на Украину усложняют развитие собственного государства. Таким образом, политики требуют дополнительного финансирования от Брюсселя.

Издание считает, что споры в этом году будут решающими. Определят исход будущих военных поставок. И Брюссель в этом споре играет ключевую роль, поскольку может воздействовать на остальных членов ЕС.